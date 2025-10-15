Disney хочет закрыть «Трон» после провала «Ареса» с Джаредом Лето

Издание The Hollywood Reporter сообщило, что Disney прекратит выпуск фильмов из серии «Трон» в кино. Причиной такого решения стал провальный старт третьей части франшизы в прокате.

За первые выходные «Трон: Арес» собрал по всему миру только $ 60 млн, при бюджете около $ 180 млн. По данным издания, такой старт не устроил Disney и в ближайшее время новых фильмов по научно-фантастической франшизе не планируется.

В СМИ также сообщили, что главной причиной появления «Ареса» стал актёр Джаред Лето, который долгое время хотел запустить триквел в производство. Студия рассчитывала, что артист привлечёт большое количество зрителей в кинотеатры, особенно после получения премии «Оскар» в 2014 году за фильм «Далласский клуб покупателей». Однако популярность Лето среди фанатов сильно снизилась за последние годы — в частности, из-за выхода провального «Морбиуса» 2022 года.

«Трон: Арес» вышел в мировой прокат 9 октября. Картина рассказывает, как цифровой мир начнёт проникать в реальность. Жители вселенных столкнутся в битве, параллельно пытаясь остановить масштабные разрушения обоих миров. Ленту смешанно оценили критики: на агрегаторе Rotten Tomatoes она получила только 54% свежести.