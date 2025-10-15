Юлия Снигирь и Леон Кемстач выясняют отношения в трейлере фильма «Мой сын»

Трейлер фильма «Мой сын» обнародовала 15 октября 2025 года кинокомпания «Атмосфера Кино». Главные роли в режиссерском дебюте Вячеслава Клевцова сыграли Юлия Снигирь, Леон Кемстач, Павел Табаков, Алексей Филимонов, Яна Сексте, Юрий Чурсин, Павел Чернышев, Юлия Хамитова, Егор Корешков, Алексей Онежен и другие.

© Кадр из фильма «Мой сын»

Остросюжетная драма рассказывает историю Кати (Снигирь), блестящего адвоката. Ради хорошей жизни Катя идет на сделку с совестью, участвуя в коррупционных схемах. Пока она занята своими делами, ее приемный сын Лёша (Кемстач) пытается вершить правосудие, ведь его тренера и наставника обвиняют в преступлении. Скоро мать и сын окажутся в открытом противостоянии. Сможет ли Катя перейти на сторону справедливости?

Премьера фильма «Мой сын» состоялась в начале октября на кинофестивале «Маяк». Читайте рецензию на картину на сайте «ИнтерМедиа».

В российский прокат фильм выйдет 6 ноября.