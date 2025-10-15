Стало известно о новой героине сериала "Праздники"

Сегодня в эфире программы "УТРО.ТНТ" показали репортаж со съемочной площадки третьего сезона "Праздников". Зрители узнали о новой героине сериала - маме Паши, которую сыграет Мария Смольникова.

© Российская Газета

В третьем сезоне семья Пыжовых продолжит собираться за праздничным столом, но уже на фоне новых обстоятельств. Например, Паша и Лена переезжают в Петербург, однако все так же приезжают к родителям по каждому поводу, привозя с собой чемоданы, подарки и новые поводы для веселого балагана.

Глава семейства Виктор Васильевич официально выходит на пенсию и не может усидеть на месте - берется за ремонт дачи, варит самогон и ищет новые занятия, чтобы направить нерастраченную энергию в мирное русло.

Новая героиня в семействе - мама Паши, утонченная, но своенравная женщина с особым взглядом на семейные отношения. Ее зовут Жанна Ивановна, но она просит называть себя Жаннель. Мама Паши преподает французский язык, поэтому часто переходит на него в разговоре с сыном, что придает особый шарм семейным сценам.

В ролях - Мария Аронова, Виталий Хаев, Анастасия Калашникова, Яна Енжаева, Никита Павленко, Сергей Канаев и Мария Смольникова.

Съемки третьего сезона начались 30 августа. В сезоне будет 16 серий. Даты премьеры пока нет.