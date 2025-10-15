Когда выйдет новогодняя комедия «Эльф и украденное Рождество»

Новогодняя анимационная комедия для всей семьи "Эльф и украденное Рождество" выйдет в российский прокат 4 декабря.

Мультфильм расскажет про Эльфа Йо-Йо, который с детства мечтал работать на заводе Санты. Он попал на производство подарков, исполнив свою мечту, но увидел, что механизм полностью автоматизирован, а дух Рождества исчез. К тому же сам Санта отошел от дел и где-то скрывается.

Однажды злодейка Кибер Скрудж взламывает систему безопасности завода, угрожая сорвать праздник и уничтожить Санту. Отважному эльфу Йо-Йо предстоит собрать команду друзей и отправиться на поиски Санты, чтобы спасти Рождество.

"Эльф и украденное Рождество" - новый проект совместного производства Германии, Индии и США от создателей "Дерево желаний", "Ленивая семейка", "Пушистые спасатели", "Страшилка и тайна города света" и "Рок Дог".