Лучшие фильмы про школу: топ-20 отечественных и зарубежных картин

Фильмы про школу сложно выделить в отдельный жанр — жизни учеников и учителей посвящены и сумасшедшие комедии, и глубокие драмы, и мрачные триллеры. «Лента.ру» публикует топ-20 лучших фильмов про школу. В подборку попали максимально непохожие друг на друга проекты: от культового «Клуба "Завтрак"» до мрачного триллера Кирилла Серебренникова.

Зарубежные

Год выхода: 1985

Страна: США

Оригинальное название: The Breakfast Club

Жанр: драма, комедия

Режиссер: Джон Хьюз

Длительность: 1 час 37 минут

Рейтинг «Кинопоиска» и IMDb: 8.0 и 7.8

В главных ролях: Эмилио Эстевес, Молли Рингуолд, Джадд Нельсон, Энтони Майкл Холл

Несколько часов из жизни пятерых школьников и один из самых известных фильмов о жизни и проблемах подростков. Картина вышла более тридцати лет назад, но до сих пор не теряет своей актуальности.

Пятеро школьников — обаятельная Клэр (Молли Рингуолд), умный Брайан (Энтони Майкл Холл), грубоватый Эндрю (Эмилио Эстевес), наглый Джон (Джадд Нельсон) и подозрительная Эллисон (Элли Шид) — вынуждены проводить субботу в школьной библиотеке. Это наказание за проступки, который совершил каждый из старшеклассников.

Поначалу общение между наказанными не задается — в обычной жизни ученики никогда не общаются, потому что не имеют ничего общего. Совместное заточение постепенно сближает героев: они делятся сокровенными секретами и переживаниями и объясняют, из-за чего попали в список наказанных.

Эффектная история о любви к свободе и самовыражению. Гениальная актерская работа Робина Уильямса.

1959 год, США. В элитном частном колледже «Уэлтон» появляется новый учитель английской словесности — Джон Китинг (Робин Уильямс). Его методы работы шокируют учеников, привыкших к чопорности, дотошному соблюдению правил и нудным лекциям. Китинг экстравагантен, легок в общении и явно не собирается следовать предписанной программе обучения.

Подход Китинга оказывает особое влияние на семерых студентов. Впечатлившись пламенными речами преподавателя, они решают возродить «Общество мертвых поэтов» — подпольный литературный клуб, который когда-то существовал в «Уэлтоне».

Драйвовая и остроумная комедия с Джеком Блэком в главной роли. Рокер-неудачник собирает настоящую музыкальную группу из робких школьников.

Рок-музыкант Дьюи Финн (Джек Блэк) мечтал о мировой славе, но его карьера закончилась абсолютным провалом. Теперь он еле сводит концы с концами и не знает, что делать со своей жизнью. Все меняется, когда Дьюи случайно отвечает на звонок, адресованный его соседу Неду Шнибли (Майк Уайт), которого приглашают работать учителем в частную школу. Зарплата учителя настолько впечатляет Дьюи, что он решает притвориться Недом и выйти на работу вместо него.

Новоиспеченный мистер Шнибли быстро находит общий язык с пятиклассниками, а вскоре решает сформировать из своих учеников полноценный рок-бэнд. Дети, которые раньше играли только на классических музыкальных инструментах, с головой погружаются в мир рок-н-ролла, а Дьюи наконец приближается к своей главной мечте — победе в соревновании лучших рок-групп.

Год выхода: 2004

Страна: США, Канада

Оригинальное название: Mean Girls

Жанр: комедия

Режиссер: Марк Уотерс

Длительность: 1 час 37 минут

Рейтинг «Кинопоиска» и IMDb: 7.0 и 7.1

В главных ролях: Линдси Лохан, Рэйчел Макадамс, Лиззи Каплан, Лэйси Шабер

Красочная подростковая комедия с Линдси Лохан и Рэйчел Макадамс.

Шестнадцатилетняя Кэйди (Линдси Лохан) переезжает в США вместе со своими родителями-зоологами. Ее детство прошло в Африке, поэтому девушка не представляет, как выглядят обычные американские школы. В школе Кэйси заводит новых друзей — сближается с местными изгоями Дженис (Лиззи Каплан) и Дэмиэном (Дэниэл Францезе). Дженис объясняет, что несколько лет назад сильно поругалась со своей бывшей лучшей подругой Реджиной (Рейчел Макадамс), а та в ответ уничтожила ее репутацию.

Кэйди решает отомстить высокомерной красотке Реджине и вступает в «Баунти» — группу из трех самых популярных школьниц. Старшеклассница планирует подобраться поближе к Реджине, разузнать ее страшные тайны и опозорить обидчицу перед всей школой. План работает ровно до тех пор, пока Кэйди не вживается в роль надменной модницы слишком сильно.

Год выхода: 2007

Страна: США, Германия

Оригинальное название: Freedom Writers

Жанр: драма, криминал

Режиссер: Ричард ЛаГравенес

Длительность: 2 часа 3 минуты

Рейтинг «Кинопоиска» и IMDb: 8.1 и 7.6

В главных ролях: Хилари Суэнк, Скотт Гленн, Имелда Стонтон, Патрик Демпси

Смелое высказывание о борьбе с расизмом и необходимости просвещения. В основу фильма легла реальная история американской учительницы и ее учеников.

1994 год, Калифорния, небольшой город Лонг-Бич. Преподавательница английского языка Эрин Груэлл (Хилари Суонк) выходит на работу в некогда престижную школу. Подопечными Эрин становятся дети из неблагополучных семей — многие из них плохо знают английский, не интересуются учебой и состоят в преступных группировках. Среди учеников процветает расизм и нетерпимость.

Эрин постепенно расширяет кругозор школьников: объясняет им, что такое Холокост и почему важна толерантность к людям разных рас и национальностей. Дети доверяют Эрин и начинают делиться с ней своими переживаниями — оказывается, что у каждого из них есть травмирующий опыт. Свои мысли и эмоции школьники записывают в специальные дневники.

«Класс»

Год выхода: 2007

Страна: Эстония

Оригинальное название: Klass

Жанр: драма

Режиссер: Ильмар Рааг

Длительность: 1 час 39 минут

Рейтинг «Кинопоиска» и IMDb: 7.8 и 7.9

В главных ролях: Валло Кирс, Пярт Уусберг, Лаури Педайя, Паула Солвак

Ужасающая история о школьном буллинге и его самых страшных последствиях. Фильм состоит из семи частей — семи дней, которые прожили эстонские школьники.

Октябрь 2006 года, Таллин. Школьник Йозеп (Пярт Уусберг) подвергается систематической травле со стороны одноклассников. Его избивают, унижают, раздевают догола и запирают в раздевалке. Процессом руководит наглый Андерс (Лаури Педайя). Йозеп смиренно терпит побои и никак не реагирует на агрессию в свою сторону.

В какой-то момент один из участников травли, Каспар (Валло Кирс), понимает, что дальше так продолжаться не может. Он встает на сторону Йозепа и пытается отбить его от нападок окружающих. Это не помогает — в итоге объектом насмешек и издевательств становится и сам Каспар. Травля сближает Йозепа и Каспара — парни решают вместе отомстить обидчикам.

Год выхода: 2011

Страна: США

Оригинальное название: Detachment

Жанр: драма Режиссер: Тони Кэй

Длительность: 1 час 38 минут

Рейтинг «Кинопоиска» и IMDb: 7.8 и 7.7

В главных ролях: Эдриан Броуди, Сами Гэйл, Бетти Кэй, Кристина Хендрикс

Тягучая и эмоциональная драма о жизни учителя, который пытается помочь окружающим и не потерять себя по пути. Одна из самых проникновенных ролей оскароносного Эдриана Броуди.

Генри Барт (Эдриан Броуди) уже некоторое время работает учителем на замену. Он постоянно кочует между школами, меняет предметы и учеников и старается ни к кому не привязываться. В его жизни полно проблем — тотальное одиночество и забота о пожилом дедушке, который доживает свои последние дни.

Генри выходит на работу в новую школу в неблагополучном районе. Он быстро выстраивает доверительные отношения с учениками и даже сближается с одной из преподавательниц. Одновременно с этим остро чувствующий несправедливость педагог пытается помочь всем окружающим: и несовершеннолетней проститутке Эрике (Сэми Гейл), и нелюдимой школьнице Меридит (Бетти Кей). Получается это с переменным успехом.

Легкая подростковая комедия о том, к чему может привести даже самая безобидная ложь. Одна из первых ярких ролей Эммы Стоун.

Неуверенная в себе старшеклассница-отличница Олив Пендергаст (Эмма Стоун) не хочет проводить выходные с родителями своей подруги Рианнон (Элисон Мичалка). Чтобы отвертеться от неприятного уик-энда, Олив решается на безобидную ложь — говорит Рианнон, что идет на свидание.

После выходных подруга расспрашивает Олив о том, как прошла романтическая встреча. Чтобы не ударить в грязь лицом, девушка продолжает врать и даже «признается», что лишилась девственности. Откровенный разговор подслушивает консервативная школьница Марианна (Аманда Байнс), и на следующий день о любовных похождениях Олив узнает вся школа. Многие называют девушку развратницей, но Олив не спешит впадать в истерику — благодаря сплетням о ее личной жизни тихая заучка превращается местную знаменитость.

Год выхода: 2012

Страна: США

Оригинальное название: 21 Jump Street

Жанр: боевик, комедия

Режиссеры: Фил Лорд, Кристофер Миллер

Длительность: 1 час 49 минут

Рейтинг «Кинопоиска» и IMDb: 7.0 и 7.2

В главных ролях: Джона Хилл, Ченнинг Татум, Бри Ларсон, Дэйв Франко

Изобретательная комедия о двух глуповатых друзьях-полицейских, которые вынуждены притворяться старшеклассниками. Актерский дуэт Джоны Хилла и Ченнинга Татума — главная прелесть этого фильма.

В школе Мортон Шмидт (Джона Хилл) и Грег Дженко (Ченнинг Татум) не ладили — неудивительно, ведь у ботаника Мортона и качка Грега было мало общего. Зато в полицейской академии парни стали лучшими друзьями, а сейчас новоиспеченных полицейских ждет по-настоящему необычное задание. Шмидту и Дженко предстоит проникнуть в школу, где процветает торговля новым синтетическим наркотиком. Моложавая внешность позволит напарникам претвориться учениками и отыскать дилера изнутри.

Так в обычной американской школе появляются два новых старшеклассника — братья Даг и Брэд. Поначалу операция кажется довольно простой, однако вскоре друзья понимают, что современные школы устроены совершенно иначе.

Год выхода: 2012

Страна: США

Оригинальное название: The Perks of Being a Wallflower

Жанр: драма Режиссер: Стивен Чбоски

Длительность: 1 час 42 минуты

Рейтинг «Кинопоиска» и IMDb: 7.5 и 7.9

В главных ролях: Логан Лерман, Эмма Уотсон, Эзра Миллер, Нина Добрев

История взросления робкого старшеклассника по имени Чарли. Неуверенный в себе парень влюбляется, находит новых друзей и меняет свой взгляд на мир — одним словом, взрослеет.

Чарли (Логан Лерман) теряет двух близких людей и сильно замыкается в себе. Постепенно он начинается общаться с парнем по имени Патрик (Эзра Миллер), а вскоре знакомится и с его сводной сестрой Сэм (Эмма Уотсон). Чарли понимает, что влюблен в Сэм, и признается ей в своих чувствах, но девушка отвечает отказом — она уже встречается с другим.

Патрик и Сэм решают познакомить Чарли со своей компанией. Эти знакомства дарят скромному школьнику совершенно новый опыт: он заводит друзей, пробует наркотики и даже впервые занимается сексом. Несмотря на все радости новой жизни, мысли о Сэм никак не идут у него из головы…

Советские

Черно-белая картина о школьных буднях в обычной советской школе. Три дня из жизни учеников девятого класса и их педагогов.

Принципиальный и очень талантливый учитель истории Илья Семенович Мельников (Вячеслав Тихонов) сталкивается с кризисом среднего возраста. Он любит свою работу, но постоянно сомневается в собственной нужности. Жизнь Ильи Семеновича становится еще более запутанной, когда в школу устраивается новая учительница английского — Наталья Горелова (Ирина Печерникова). Не так давно девушка была ученицей Мельникова, а теперь явно оказывает ему знаки внимания.

Строгая преподавательница английского Светлана Михайловна (Нина Меньшикова) от поведения Гореловой не в восторге. Сама того не понимая, она ревнует коллегу к молодой учительнице.

«Большая перемена»

Четырехсерийный телефильм, ставший классикой советского кинематографа.

Амбициозный историк Нестор Северов (Михаил Кононов) проваливает вступительные в аспирантуру. Разочарованный в себе молодой человек решает наказать себя крайне необычным образом — устраивается учителем в вечернюю школу. Нестору, вернее, Нестору Петровичу, доверяют класс — 9 «А». Многие школьники здесь старше классного руководителя, зато у каждого из них есть своя интересная история.

Новоиспеченный педагог постепенно вникает в заботы своих учеников и начинает им помогать. Больше всего проблем Нестору доставляет главный хулиган класса — неугомонный рабочий Геннадий Ганжа (Александр Збруев). Помимо этого, Нестору начинает оказывать знаки внимания его ученица Нелли Леднева (Светлана Крючкова). Ситуация осложняется тем, что отец Нелли, Степан Семенович (Евгений Леонов), учится в одном классе с дочерью.

«Чучело»

Жуткая история о том, к чему может привести школьный буллинг. В основе фильма — одноименная повесть Владимира Железникова. Последняя масштабная роль Юрия Никулина.

В обычную советскую школу переводится шестиклассница Лена Бессольцева (Кристина Орбакайте). Одноклассники смотрят на Лену с насмешкой — неудивительно, ведь она внучка самого странного человека в городе, пожилого коллекционера картин Николая Николаевича (Юрий Никулин).

Школьники подшучивают над Леной, но ее, кажется, совсем не задевают нападки одноклассников — на их издевки Бессольцева отвечает улыбкой. Травля усугубляется, когда Лена встает на защиту своего единственного друга Димы Сомова (Дмитрий Егоров).

Жизнь простых советских школьников накануне Великой Отечественной войны. Черно-белая картина рассказывает понятную и эмоционально тяжелую историю — в финале трудно сдержать слезы.

Староста 9 «Б» Искра Полякова (Ирина Чериченко) живет со своей матерью-партработником (Нина Русланова) и, как и положено, свято верит в советские идеалы. На дне рождения одноклассника принципиальная девочка слушает, как ее подруга Вика (Юлия Тархова) декламирует стихи Есенина. Стихи поэта чужды идеологии СССР, и все же они западают в душу Искры. Вскоре она знакомится с Викиным отцом — уважаемым директором авиазавода Леонидом Люберецким (Владимир Заманский) — и начинает постепенно менять свой взгляд на мир.

Когда отца Вики внезапно признают врагом народа, Искра, к ужасу собственной матери, встает на защиту подруги.

Российские

Ремейк одноименного фильма Владимира Меньшова, вышедший через сорок лет после оригинала. В одной из главных ролей — рэпер Noize MC (настоящее имя — Иван Алексеев).

В обычную московскую школу переводится новый ученик. Старшеклассник Игорь (Иван Алексеев) отлично владеет английским, пишет песни и мечтает о карьере музыканта. Появление Игоря ставит под вопрос авторитет Олега Комарова (Евгений Дмитриев) — негласного лидера школы.

Чтобы укрепить свой статус, Комаров решает жестко подшутить над новой учительницей английского, молодой практиканткой Верой Ивановной (Яна Есипович). Преподавательница догадывается, кто стоит за розыгрышем, но Комаров не планирует отступать.

Грустная, но очень светлая и понятная история о жизни простого человека. Главный приз «Кинотавра», одна из лучших ролей в карьере Константина Хабенского и очень красивая природа Пермского края.

2012 год, Пермь. Биолога Виктора Служкина (Константин Хабенский) увольняют из НИИ. От скуки Служкин решает устроиться в местную школу учителем географии. Отношения со школьниками не складываются, жена Надя (Елена Лядова) с головой уходит в роман с бывшим одноклассником — от тотальной апатии новоиспеченного географа спасает только алкоголь.

Школьники вынуждают Служкина сводить их в поход. Безответственный учитель соглашается, но напивается в электричке. Пока дети учатся самостоятельно справляться с проблемами, Виктор разбирается в отношениях с Машей Большаковой (Анфиса Черных) — влюбленной в него школьницей.

Год выхода: 2015

Жанр: драма, боевик

Режиссер: Алексей А. Петрухин

Длительность: 2 часа 7 минут

Рейтинг «Кинопоиска» и IMDb: 6.2 и 5.5

В главных ролях: Ирина Купченко, Анна Чурина, Роза Хайруллина, Андрей Мерзликин

Страшная история об отчаянии и актерский бенефис Ирины Купченко. Острая психологическая драма, буквально пропитанная напряжением.

Учительница истории с многолетним стажем Алла Николаевна (Ирина Купченко) с самого утра понимает, что школьный день не задался. Дома опять проблемы, директор заставляет составить очередной ненужный отчет, образовательную программу приходится упрощать по требованию руководства, а заскучавшие школьники из 11 «А» вновь превращают урок истории в шумный балаган.

Нервы Аллы Николаевны окончательно сдают, и женщина решается на отчаянные меры. Отобрав у одного из учеников принесенное им оружие, учительница берет неуправляемых одиннадцатиклассников в заложники. Теперь 11 «А» и уставшей от всего «училке» предстоит долгая беседа на самые разные темы.

Пугающе мрачная драма Кирилла Серебрянникова. В центре картины — противостояние ученика, ставшего религиозным фанатиком, и его преподавательницы.

Старшеклассник Вениамин Южин (Петр Скворцов) прочел Библию и внезапно понял, как нужно жить. Он решает поделиться новообретенными знаниями с одноклассниками и сотрудниками школы: цитирует отрывки из Библии и призывает школьников и учителей отказаться от разврата. Поначалу поведение Вениамина встречает одобрение, однако его «проповеди» становятся все более жестокими. Старшеклассник хочет, чтобы в школе не изучали теорию эволюции и не занимались сексуальным просвещением. Под влиянием Вени обычная провинциальная школа постепенно превращается в концлагерь.

Единственным человеком, способным дать отбор школьному борцу с мракобесием, становится учительница биологии Елена Львовна (Виктория Исакова).

Трогательная история о первой школьной любви и взрослении с ярким актерским составом. Главный приз «Кинотавра».

Добрый и наивный школьник Коля Смирнов (Семен Трескунов) живет жизнью обычного подростка. У него есть заботливая мать, странноватый отец и надоедливый старший брат. Коле нравится дочь директора Ксюша (Анастасия Богатырева), но добиться ее внимания не получается: избалованная старшеклассница заявляет, что хочет только того, чтобы их школа сгорела.

Колина жизнь меняется, когда он приходит домой к своей учительнице по английскому Алине Денисовне (Иева Андреевайте). Она собирается отдать Коле дополнительные материалы для занятий, однако когда школьник оказывается на пороге, внезапно решает поделиться с ним своими переживаниями. Разговор почти заканчивается поцелуем, а шокированный Коля понимает, что влюбился.

На следующее утро Смирнов узнает, что кто-то спалил школьную пристройку. Ксюша предполагает, что это знак внимания от Коли и решает ответить ему взаимностью, а сам школьник окончательно путается в своих чувствах.

«Простой карандаш»

Год выхода: 2019

Жанр: драма Режиссер: Наталья Назарова

Длительность: 1 час 32 минуты

Рейтинг «Кинопоиска» и IMDb: 6.7 и 6.5

В главных ролях: Надежда Горелова, Владимир Мишуков, Александр Кольчевский, Кирилл Веселов

Трогательная история о попытках изменить окружающую реальность к лучшему. Так могла бы выглядеть «Большая перемена», снятая в XXI веке.

Петербургская художница Антонина (Надежда Горелова) переезжает в провинциальный городок на севере страны. В местной колонии находится ее муж Сергей (Владимир Мишуков).

Антонина устраивается на работу в местную школу и начинает обучать детей рисованию. Молодая и смелая учительница быстро понимает, что все ученики (и даже учителя) почему-то боятся двенадцатилетнего Мишу Пономарева (Александр Кольческий). Оказывается, его старший брат Алексей (Евгений Старцев) — опасный уголовник, подмявший под себя весь город. Не готовая мириться с несправедливостью Антонина вступает в борьбу с братьями-отморозками.