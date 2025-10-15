Сколько продлится финальный эпизод «Очень странных дел»

Издание Variety взяло интервью у создателей знаменитого сериала «Очень странные дела» братьев Даффер. Они рассказали о предстоящем финале шоу.

© кадр из сериала «Очень странные дела»

По словам авторов, длительность заключительного эпизода составит около двух часов. В нём наконец-то расскажут, что из себя представляет Изнанка — мистическое измерение, где обитают различные монстры.

Каждый сезон мы спрашивали сами себя: «Нужно ли нам рассказывать что-то об Изнанке?» Мы же и отвечали: «Нет, давайте подождём». И наконец к финалу, мы решили: «Что ж, теперь нам придётся это сделать».

Пятый сезон «Очень странных дел» завершит историю фантастического шоу о городке Хоукинс в штате Индиана. Дебютные серии выйдут в ночь на 27 ноября, продолжение появится в ночь на 26 декабря, а финал состоится в ночь на 1 января. Ранее автор сериала рассказал, что первый эпизод будет идти чуть больше часа.