Три культовых фильма Михаэля Ханеке выйдут в прокат в России

Компании Vereteno и RWV Film возвращают на большие экраны три знаковые картины культового австрийского режиссера и сценариста Михаэля Ханеке - одного из ярчайших постановщиков современности, двукратного лауреата "Золотой пальмовой ветви", премии "Оскар" и шестикратного обладателя премии Европейской киноакадемии.

В российских кинотеатрах вновь будут показаны фильмы (все - 18+) "Пианистка" (2001) и "Хэппи-энд" (2017), впервые в России будет представлена лента "Код неизвестен" (2000) с Жюльет Бинош - виртуозная головоломка, не потерявшая своей актуальности за 25 лет.

"Пианистка" (La Pianiste) - "визитная карточка" Ханеке - в излишних представлениях не нуждается. Вскоре после премьеры эротическая психодрама о нелегкой личной жизни профессора Венской консерватории (Изабель Юппер) получила славу одного из самых шокирующих фильмов в истории и ряд престижных наград. В прокате с 6 ноября.

"Хэппи-энд" (Happy End) считается самой гуманистической работой 83-летнего мастера - на сегодняшний день это его последняя работа. Действие картины, в основе которой лежит рассказ о житейских трудностях богатой французской семьи, разворачивается на фоне миграционного кризиса в ЕС - ближайшими соседями героев ленты становятся мигранты. Главную роль вновь исполнила Юппер, также в картине задействован легендарный актер Жан-Луи Трентиньян. Показы начинаются 13 ноября.

Завершает ретроспективную подборку ранний шедевр Ханеке "Код неизвестен" (Code Inconnu: Récit incomplet de divers voyages), принесший постановщику первое международное признание. В кино с 20 ноября (также лента будет показана в рамках IV фестиваля "Каро/Арт").