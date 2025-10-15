Вышел трейлер докфильма о создании «Аватаров» Джеймса Кэмерона

Компания Disney представила трейлер ленты «Огонь и вода: Создание фильмов об Аватаре». Премьера двухсерийной документальной картины состоится 7 ноября на стриминговом сервисе Disney+.

Видео доступно на YouTube-канале Avatar. Права на видео принадлежат Disney.

«Огонь и вода» расскажет о создании второй и третьей частях знаменитой серии фильмов Джеймса Кэмерона. В документальной картины будут не только интервью с самим постановщиком, но и с исполнителями главных ролей Сэмом Уортингтоном, Зои Салданой и Кейт Уинслет.

В ленте также представят новые кадры из грядущего триквела «Аватар: Пламя и пепел». Премьера следующей картины о приключениях на планете Пандора состоится 19 декабря.