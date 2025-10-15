Amazon выпустит приквел сериала «Босх»

Компания Amazon объявила о разработке приквела криминального сериала «Босх». Новое шоу получило название «Босх: Начало дежурства». Дата выхода проекта пока неизвестна.

Оригинальный сериал рассказывал о сотруднике убойного отдела Иерониме Босхе, которого для простоты называют Гарри. В один момент он начинает расследование убийство 13-летнего мальчика, а параллельно заботиться о своей доке Мэдди. Действие «Начала дежурства» развернётся в 1991 году и будет повествовать о молодом Гарри, который только устроился на службу в полицию.

Главную роль сыграет звезда сериала «Бессстыжие» и дилогии видеоигр Star Wars Jedi Камерон Монахэн. Оригинальный сериал «Босх» выходил с 2014 по 2021 год. Проект высоко оценили зрители: на агрегаторе IMDB он получил 8,5 балла из 10. По сериалу также вышло четыре спин-оффа.