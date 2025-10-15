Лучшие роли Леонардо Ди Каприо, сделавшие его звездой мирового кинематографа

Леонардо Ди Каприо — невероятно разноплановый актер, снявшийся во множестве кассовых фильмов. В его послужном списке абсолютно не похожие друг на друга роли. Ди Каприо быстро перерос свое изначальное амплуа красавчика-любовника и стал играть неоднозначных героев, решающих сложные моральные дилеммы. В его фильмографии трогательные драмы соседствуют с психологическими триллерами и экранизациями литературных шедевров. «Газета.Ru» собрала лучшие фильмы с его участием.

«Титаник» вывел Ди Каприо в разряд мировых знаменитостей. Примечательно, что изначально актер собирался отдать предпочтение совсем другим проектам. Но режиссер фильма, Джеймс Кэмерон, убедил его сделать правильный выбор. Ди Каприо послушался — и не прогадал. Драма о крушении корабля получила множество наград, полюбилась зрителям и была удостоена премии «Оскар» в 11 номинациях, но исполнитель главной роли остался без желанной статуэтки. С тех пор и началась история сложных взаимоотношений Ди Каприо с премией Американской киноакадемии.

По сюжету бедный художник волей случая получает билет на шикарный лайнер. Там он влюбляется в девушку из высшего общества. Она отвечает ему взаимностью. Их любви ничто не помеха, кроме айсберга, вставшего на пути «Титаника».

Один из самых мрачных фильмов с Ди Каприо проникнут эстетикой неонуара и удивляет неожиданными сюжетными поворотами, которые допускают множество трактовок. А финал никого не оставляет равнодушным.

Ди Каприо играет маршала США, который вместе с напарником отправляется на загадочный остров, где содержат душевнобольных преступников. Расследуя пропажу одного из узников-пациентов, он приходит к страшным находкам и делает шокирующие выводы. Вдобавок главного героя одолевают мучительные воспоминания из прошлого, буквально сводящие его с ума.

3. «Отступники» (2006)

Криминальный триллер повествует о нелегкой судьбе полицейского, внедренного в мафию. Агент под прикрытием оказывается в паутине лжи, рискуя стать жертвой кровавых разборок и двойной игры. Его лучший друг, он же антагонист — продажный коп, получающий деньги от бандитов за слив информации. Невероятно насыщенный фильм считается одной из лучших работ тандема Скорсезе и Ди Каприо.

«Отступники» имели кассовый успех и получили четыре «Оскара», включая приз за лучшую режиссуру. Следует отметить, что это ремейк корейского одноименного фильма, который также заслуживает внимания зрителей.

Страна: США, Великобритания

Оригинальное название: Inception

Жанр: фантастика, боевик, триллер, драма, детектив

Рейтинг: IMDb — 8,8; «Кинопоиск» — 8,7

Режиссер: Кристофер Нолан

Длительность: 148 мин.

В главных ролях: Леонардо ДиКаприо, Джозеф Гордон-Левитт, Эллиот Пейдж, Том Харди

Научно-фантастический фильм про ограбления и осознанные сны. Ди Каприо играет в нем профессионального мошенника, внедряющегося в чужие сны для кражи важной информации. Ирония судьбы в том, что грабитель становится жертвой своего же ремесла. Запутываясь между сном и реальностью, он с трудом отличает реальность от иллюзии.

Режиссер Кристофер Нолан работал над сценарием «Начала» больше 10 лет. Снятый по голливудским канонам блокбастер радует не только спецэффектами, игрой выдающихся актеров и саундтреком от легендарного Ханса Циммера, но и глубокими подтекстами, о которых позаботился режиссер.

В центре сюжета картины Квентина Тарантино — дуэт охотника за головами (Кристоф Вальц) и освобожденного им раба Джанго (Джейми Фокс), вместе они выслеживают преступников. Но «Джанго освобожденный» — тот самый фильм, в котором роль второго плана заслоняет главную. Леонардо Ди Каприо блестяще перевоплотился в Кэлвина Кэнди — жестокого и обаятельного плантатора, который развлекается, устраивая смертельные бои между рабами.

Лео настолько вошел в роль, что не заметил битого стекла, поранился и, истекая кровью, доиграл одну из сцен до конца, а Тарантино до того восхитился его работой в кадре, что аплодировал стоя по окончании дубля.

Фильм, за который Ди Каприо наконец получил заветный «Оскар», основан на реальных событиях и рассказывает историю Хью Гласса, американского первопроходца, пережившего нападение дикого зверя. Будучи серьезно раненым, Хью проделал десятки километров ползком, прежде чем добрался до безопасного места. Индейцы, суровый климат, хищники — колорит неизведанных просторов Дикого Запада воссоздан в фильме крайне аутентично.

«Выживший» изобилует натуралистическими кадрами. Например, съемочная группа по-настоящему спровоцировала сход лавины, а не прибегала к компьютерной графике. Все для того, чтобы передать бедственное положение главного героя, оказавшегося лицом к лицу со стихией.

Страна: США, Канада

Оригинальное название: Catch Me If You Can

Жанр: криминал, биография, комедия

Рейтинг: IMDb — 8,1; «Кинопоиск» — 8,5

Режиссер: Стивен Спилберг

Длительность: 141 мин.

В главных ролях: Леонардо ДиКаприо, Том Хэнкс, Кристофер Уокен, Мартин Шин

В этом фильме Ди Каприо играет искусного мошенника — Фрэнка Абигнейла, который занимается подделкой документов и обналичиванием фальшивых чеков. Выдавая себя, то за врача, то за пилота пассажирских авиалиний, он привлекает внимание агента ФБР в исполнении Тома Хэнкса. Тот делает все возможное, чтобы призвать афериста к ответу, но не раз оказывается обведенным вокруг пальца. Спилберг взял за основу для фильма автобиографические данные — жизнеописание реального афериста, который промышлял долгие годы, выдавая себя за других.

Страна: Австралия, США

Оригинальное название: The Great Gatsby

Жанр: драма, мелодрама

Рейтинг: IMDb — 7,2; «Кинопоиск» — 7,9

Режиссер: Баз Лурман

Длительность: 143 мин.

В главных ролях: Леонардо ДиКаприо, Тоби Магуайр, Кэри Маллиган, Джоэл Эдгертон

Эта красочная экранизация одноименного романа Фрэнсиса Скотта Фицджеральда удостоилась статуэток «Оскар» за лучшие костюмы и за работу художника-постановщика. Ди Каприо предстает в образе Джея Гэтсби, богача, который готов на все, лишь бы вернуть давнюю возлюбленную Дэйзи. Она давно замужем, но главному герою кажется, что все можно изменить, тем более Дейзи дает понять, что она не слишком счастлива.

Фильм получил смешанные отзывы, но нашла зрительское одобрение. Критики отмечали вольный подход режиссера, что понравилось далеко не всем. Однако некоторые советовали отнестись к фильму как к самостоятельному художественному произведению и отвлечься от книжного сюжета перед его просмотром.

Действие фильма происходит в африканском Сьерра-Леоне времен гражданской войны. Ди Каприо играет молодого контрабандиста, промышляющего незаконной перевозкой и перепродажей драгоценных камней. Однажды он встречает местного жителя, сын которого попал в беду. Вместе они пытаются спасти мальчика из лап озверевших полевых командиров.

Лео серьезнейшим образом подошел к съемочному процессу, впрочем, как и всегда. Чтобы правдоподобно передать южноафриканское наречие, он много общался с местными жителями, стараясь подражать их манере говорить. Его усилия оценили по достоинству: «Кровавый алмаз» получил одобрительные отзывы, а Ди Каприо был в очередной раз номинирован на «Оскар».

Фильм передает реалии Нью-Йорка середины XIX века. Ди Каприо сыграл сына ирландского переселенца, погибшего от рук предводителя банды коренных американцев. Одолеваемый чувством мести юноша готов на все, лишь бы поквитаться с убийцей отца — его играет британский актер Дэниэл Дэй-Льюис.

Картина была отмечена десятью номинациями на «Оскар» и стала знаковой работой в фильмографии Ди Каприо. Это первое его сотрудничество с легендарным Мартином Скорсезе.

История жизни легендарного летчика, проектировщика самолетов и кинопродюсера Говарда Хьюза в исполнении Ди Каприо. Главный герой — кинопродюсер-новатор, авиатор-рекордсмен и смелый предприниматель, который, создавая империю и воплощая грандиозные замыслы, постепенно теряет связь с реальностью.

Особое внимание в картине уделено авиационной технике: для съемок были воссозданы исторические самолеты, в том числе и Hughes H-4 Hercules, построенный авиакомпанией Хьюза. «Авиатор» получил пять наград «Оскар», но остался без приза в номинации за главную мужскую роль.

12. «Однажды в… Голливуде» (2019)

По словам Тарантино, главным героем этого фильма стал Голливуд. Действие разворачивается в 1969 году, в центре сюжета находится неудачливый актер (Леонардо Ди Каприо), который в прошлом заработал популярность на вестернах, но с годами от нее остались лишь воспоминания. Пройдя через ряд злоключений на пару со своим дублером и по совместительству каскадером (Брэд Питт), ему предстоит столкнуться с сектой Чарльза Мэнсона. Финал фильма, как и в Тарантиновских «Бесславных ублюдках», знакомит зрителей с альтернативной версией реальной истории.

Картина вызвала резкую критику семьи Брюса Ли, так как мастер боевых искусств изображен в фильме в сатирическом ключе. Тарантино даже просили вырезать сцену с избиением Брюса Ли специально для китайского проката, но он отказался это сделать.

13. «Дневник баскетболиста» (1995)

Фильм основан на одноименном автобиографическом романе поэта и музыканта Джима Кэррола. Баскетбол и стихи — вот, что увлекало главного героя в исполнении Ди Каприо в период взросления. Но все резко изменилось, когда он подсел на героин. Наркотик становится его главной страстью и приводит к тяжелой зависимости, с которой ему приходится бороться на протяжении всей жизни.

Картина изобилует откровенными и шокирующими сценами, повествуя о падении на самое дно. Фильм получил смешанные отзывы, а его создатели даже столкнулись с судебными исками — их обвиняли в демонстрации излишней жестокости.

14. «Убийцы цветочной луны» (2023)

Криминальная драма основана на реальных событиях, которые происходили в Оклахоме из-за земельных прав на нефтяные месторождения. В центре сюжета Эрнест Беркхарт (его играет Ди Каприо), вернувшийся в США после окончания Первой мировой войны. Он узнает, что местные индейцы разбогатели, обнаружив на своей земле нефть. Эрнест по совету своего дяди делает предложение девушке из индейской резервации и вступает с ней в брак, желая приобщиться к богатству.

Фильм получил восторженные отзывы критиков и понравился зрителям, был номинирован на премию «Оскар» в десяти категориях, но не удостоился ни одной статуэтки.

Страна: Великобритания, США

Оригинальное название: The Beach

Жанр: триллер, драма, мелодрама, приключения

Рейтинг: IMDb — 6,6; «Кинопоиск» — 7,4

Режиссер: Дэнни Бойл

Длительность: 119 мин.

В главных ролях: Леонардо Ди Каприо, Виржини Ледуайен, Тильда Суинтон, Гийом Кане

Американский юноша по имени Ричард в погоне за приключениями отправляется в Таиланд, где встречает таинственного незнакомца. Тот рассказывает ему о замечательном острове, который совсем не тронут цивилизацией и представляет собой рай на земле. Ричард отправляется на его поиски, но находит совсем не то, на что рассчитывал.

Роль в «Пляже» стала следующей работой Ди Каприо после «Титаника». Возможно, актер стремился уйти от образа красавца-любовника — его новый персонаж был куда более неоднозначным и временами отталкивающим. Это оценили не все. Ди Каприо был номинирован на антипремию «Золотая малина» как худший актер. Но сомнительная награда обошла его стороной. В тот год она была присуждена Джону Траволте.