Чем интересен сериал «Мердо», снятый по мотивам жуткой серии преступлений

На Hulu — премьера сериала «Мердо: Смерть в семье» по мотивам серии преступлений, потрясших Америку. Преступлений настолько свежих, что работа над сериалом началась еще до официального суда над причастными. Преступлений настолько громких, что крупнейшие стриминговые сервисы уже сняли по ним сразу несколько документалок. Почему все вокруг говорят о семье Мердо и каким получился первый художественный сериал о ней, рассказывает «Лента.ру».

Страна: США

США Оригинальное название: Murdaugh: Death in the Family

Murdaugh: Death in the Family Жанр: триллер, драма, криминал, детектив, биография

триллер, драма, криминал, детектив, биография Шоураннеры: Майкл Д. Фуллер и Эрин Ли Карр

Майкл Д. Фуллер и Эрин Ли Карр Дата выхода: 15 октября 2025 года

15 октября 2025 года Количество серий: 8

8 Длительность серий: 50 минут

50 минут Актеры: Патриша Аркетт, Джейсон Кларк, Бриттани Сноу, Джонни Берхтольд, Патрик Дарро

Патриша Аркетт, Джейсон Кларк, Бриттани Сноу, Джонни Берхтольд, Патрик Дарро Где смотреть: Hulu

Алекс Мердо (Джейсон Кларк) — выходец из видной семьи Южной Каролины, потомственный адвокат и предприниматель, который живет свою лучшую жизнь. Его старший сын Бастер (Уилл Харрисон) поступил в семейную альма-матер, отец (Джералд Макрэйни) вот-вот передаст дела юридической фирмы и уйдет на покой, скоро в карман потечет доход от стороннего предприятия по продаже морепродуктов. Разве что жена Мэгги (Патриша Аркетт) излишне беспокоится из-за найденных в тайнике таблеток окситоцина, которые Алекс тайком сам себе прописал, да младший сын Пол (Джонни Берхтольд) чрезмерно увлекся алкоголем и вождением под его воздействием. Что, казалось бы, может пойти не так?

Сериал Майкла Д. Фуллера («Берег москитов») и Эрин Ли Карр («Дело копа-каннибала») из истории Мердо особой интриги не делает. В 2023 году Алекс был приговорен к двум пожизненным срокам за убийство супруги и сына. Последний и сам ожидал суда — за непреднамеренное убийство 19-летней Мэллори Бич в результате крушения лодки, за штурвалом которой Пол находился в состоянии сильного алкогольного опьянения. Трагедия произошла в 2019 году.

Родители Бич подали в суд на семью Мердо, а защищавший их интересы адвокат потребовал у Алекса, заявившего о банкротстве, раскрыть историю своих доходов. Впоследствии стало известно, что Мердо-старший на протяжении многих лет занимался финансовым мошенничеством и отмыванием денег — попытки скрыть это от суда посчитали одним из возможных мотивов для расправы над членами семьи. Алекс застрелил Мэгги и Пола летом 2021 года в их охотничьем домике, после чего вызвал полицию и скорую. Он попытался скрыть свою причастность к убийству, что адвокату удавалось делать на протяжении целого года — Мердо был арестован в июле 2022-го.

Необычный, социопатический характер этого мужчины в красках описала Валери Бауэрляйн в книге «Дьявол у его локтя: Алекс Мердо и падение южной династии»:

«К окончанию разбирательств Алекс Мердо раскрыл себя человеком пустым, способным не просто уничтожить жену с сыном, но и попытаться затем свалить убийство на других, а также способным разводить на деньги своих самых ценных клиентов, обманывать партнеров по юридической фирме и ближайших друзей, врать родственникам почти обо всех аспектах своей жизни. Вопрос, который волновал общественность: как такой уважаемый и обеспеченный гражданин сумел разрушить столько жизней вокруг себя? Чем дольше Алекс давал показания, тем больше жюри находило его мужчиной вне общепринятых ожиданий и норм, не знающим никаких границ. Мужчиной, настолько поднаторевшем в притворстве, что он стал непознаваемым».

История Мердо — одно из самых громких и кровавых судебных разбирательств последних лет. Пресса Южной Каролины и вовсе прозвала его «делом столетия», ну а для локальных СМИ Хэмптона, где семья проживала, произошедшее по сей день остается главной темой для обсуждений и то и дело мелькает в заголовках газет, обрастая новыми подробностями. Словом, путь этой истории к сериалу на стриминговом сервисе можно было предсказать еще до того, как судья вынес Алексу Мердо вердикт. В общем-то, о запуске «Смерти в семье» в производство было объявлено в ноябре 2022 года — более чем за год до начала официальных разбирательств.

Выходу сериала предшествовала череда документальных сериалов, вышедших на ведущих стриминговых сервисах, издание тяжеловесной книги и релиз фильма со звездой «Космических яиц» и «Дня независимости» Биллом Пулманом. Сериал Фуллера и Карр, в свою очередь, основан на хитовом подкасте «Убийства Мердо» от журналистки Мэнди Мэтни.

Все это говорит о том, что перед нами — одно из самых громких криминальных дел в истории современной Америки. Но почему все вокруг буквально помешались на семье Мердо?

Детективы о том, что во внешне идиллических сообществах может таиться кровожадное зло, завораживают публику еще со времен «Твин Пикса» Дэвида Линча, а к концу 2010-х к этому нарративу добавилось (к примеру, благодаря Дэвиду Э. Келли и его хитовой «Большой маленькой лжи») еще и финансовое благополучие. Вдобавок к этому стриминги принялись массово снимать криминальные шоу по мотивам свежего тру-крайма — к 2022-му Netflix бил рекорды с «Изобретая Анну», кинозвезды уровня Джареда Лето и Энн Хэтэуэй могли сняться в сериале о крахе риелтерской фирмы в сериале Apple TV+ и так далее. История Мердо собрала бинго из этих трендов, а потому появление экранизации оставалось лишь вопросом времени. Предсказуемым, впрочем, было и то, что к 2024-му аудитория, пресыщенная как обилием криминальных историй о богачах, так и самой семьей Мердо, выдаст сериалу довольно низкие оценки.

Что, впрочем, не вполне справедливо, поскольку «Смерть в семье» в первую очередь примечателен завораживающим актерским дуэтом Джейсона Кларка и Патриши Аркетт, которые разыгрывают на экране трагическую историю внешне идеальной, но внутри глубоко дисфункциональной семьи. Кларк и вовсе изображает персонажа инфернального, спускающегося по спирали безумия во мрак словно Джек Николсон в «Сиянии». При этом его сумасшествие не так очевидно, поскольку до поры прикрывается привилегированностью, деньгами, почти безграничной в рамках небольшого городка властью и отточенным до маниакального уровня красноречием.

«Мердо: Смерть в семье», таким образом, — не страшилка о кровожадных монстрах, но история о том, к чему приводят вещи, в нынешнем обществе принимаемые за блага. Сериал этот, быть может, и не скрывает каких-то неожиданных откровений, но для зрителей, которых история Мердо все это время успешно обходила стороной, определенно окажется стоящим зрелищем.