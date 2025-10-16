Хоррор «Глазами пса» официально вышел в кинотеатрах России

С сегодняшнего дня фильм ужасов «Глазами пса» начали официально показывать в кинотеатрах России. Картина получила профессиональный дубляж, так как её прокатывают легально.

Фильм рассказывает о псе по кличке Инди, который переезжает на одинокую ферму вместе со своим хозяином. Однажды он начинает видеть призраков и другие сверхъестественные явления, которые угрожают владельцу питомца Тоду. Теперь Инди предстоит самостоятельно сразиться со злом, чтобы спасти свою семью.

Главные роли в ленте исполнили Ларри Фессенден, Стюарт Рудин и сам пёс Инди. «Глазами пса» снял Бен Леонберг, а Инди — это его пёс.