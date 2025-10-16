Актер и режиссер Энди Гарсия начал работу над фильме «Diamond»

Актер и режиссер Энди Гарсия начал работу над своим фильме «Diamond». В касте также заявлены Вики Крипс («Призрачная нить», «Корсаж»), Брендан Фрейзер («Кит», «Семья напрокат»), Розмари Девитт («Ла Ла Ленд», «Рэйчел выходит замуж»), Билл Мюррей («Трудности перевода», «День сураа»), Дастин Хоффман («Человек дождя», «Крамер против Крамера»), Демиан Бичир («Лучшая жизнь», «Омерзительная восьмёрка»), Дэнни Хьюстон («Наследники», «Голый пистолет»), ЛаТаня Ричардсон Джексон («Последние дни Птолемея Грея», «Покажите мне героя»), Юл Васкес («Школьный автобус», «Чужак»), Роберт Патрик («Терминатор 2: Судный день», «Миротворец»») и Рэйчел Тикотин («Притворство», «Джинсы-талисманы»).

© Кадр из фильма «Двенадцать друзей Оушена»

«Diamond» - это современная история в жанре нуар о Джо Даймонде - человеке вне времени с травмирующим прошлым и сверхъестественной способностью раскрывать преступления, используя остроумие и наблюдательность. Съёмки производства компании CineSon Entertainment в настоящее время проходят в Лос-Анджелесе.

- Я работаю над этой историей почти 15 лет, - рассказал Гарсия в интервью Deadline - Это не редкость для независимого кино. Истории нужно время, чтобы раскрыться. Они преследуют тебя, пока ты продолжаешь над ними работать. Когда они готовы, в своё время боги кино открывают окно возможностей. Возможно, мы истощаем их своим упорством. Поэтому они сдаются и благословляют тебя этим выдающимся актёрским составом, чтобы рассказать твою историю. Мечты иногда сбываются. Как говорит Джо Даймонд, главный герой нашей истории: «Мечты — это способ убежать от реальности, если только эти мечты не являются твоей реальностью».

Энди Гарсия известен по своим ролям в фильмах и сериалах «Крёстный отец 3» (за который был номинирован на «Оскар»), «Когда мужчина любит женщину», «Во имя любви», «Чем заняться мертвеце в Денвере», «Одиннадцать друзей Оушена» (и оба продолжения) и др.

«Diamond» станет его третьей режиссерской работой после документального фильма «Cachao… Como Su Ritmo No Hay Dos» 1993 года и драмы «Потерянный город» 2005 года.