Звезда «Бригады» назвал сериал преступлением перед обществом

Прославившийся ролью Пчелы в сериале «Бригада» Павел Майков назвал проект преступлением перед обществом. Звезду цитирует Telegram-канал Super.ru.

«Никто не думал, как прогремит сериал про конченых отморозков. Когда показывали "Бригаду", улицы пустели, преступность снижалась, все сидели, смотрели. Для меня сериал принес пользу — известность. А для общества, для людей — вред. Это преступление, в котором я участвовал», — заявил артист.

Ранее в Госдуме призвали задуматься о смысле фильма «Брат» и сериала «‎Бригада».