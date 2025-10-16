Рецензия на третий сезон «Ванпанчмена»

Ни сражений, ни веселья.

«Ванпанчмен» был обречён на популярность благодаря самой концепции. Фанаты манги и аниме привыкли к героям, которые начинают путь слабыми, а затем неторопливо раскрывают способности и к финалу становятся всадниками апокалипсиса. Но «Ванпанчмен» сломал шаблон: герой Сайтама с первого эпизода настолько крут, что любого монстра убивает одним ударом. Будь это монструозная гусеница из недр земли или вселенский император, что десятилетиями разносит одну планету за другой — всё равно мгновенно погибнут.

Проблема в том, что за героя иронично переживаешь лишь в играх-файтингах, где он никак не может победить. Однако в реальном бою он без труда закошмарит любого подонка. Тогда как добавить драмы? Во втором сезоне попросту сократили эфирное время Сайтамы. Там в кадре чаще дрались до жути пафосные, но не такие сильные герои или вообще охотники на хороших ребят. Они страдали, упивались собственным величием, прогрессировали — и неизбежно попадали в беду. Тогда-то Ванпанчмен приходил на помощь и уверенно побеждал.

Второй сезон по-прежнему завораживал сражениями и веселил эпизодами, где Сайтама участвовал в спортивном турнире. Однако уход всемогущего героя на второй план сказался на интересе и рейтингах. Изменилось ли что-нибудь в третьем сезоне? Пока что нет. В продолжении Сайтама всё ещё отдыхает — похоже, как и вся команда аниме.

«Ванпанчмен»: главное об аниме

Название: «Ванпанчмен» (One Punch Man).

Режиссёр: Синго Нацумэ, Ёсукэ Хатта, Нобухиро Муто.

Актёры: Макото Фурукава, Каито Исикава, Ёдзи Уэда и другие.

Дата выхода: 12 октября 2025 года (третий сезон).

Количество серий: 12 эпизодов (третий сезон).

Жанр: аниме, фантастика, боевик.

Страна: Япония.

Третий сезона «Ванпанчмена»: где смотреть?

5 октября вышел рекап-эпизод, а сам третий сезон стартовал 12 октября — на сервисе Crunchyroll. Выходит по одной серии в неделю. Финал намечен на 28 декабря. Официального перевода нет, но в Сети уже много неофициальных озвучек.

От такого начала можно уснуть

Производство «Ванпанчмена» занимает у студии Madhouse много времени. Первый сезон вышел в 2015-м, второй — в 2019-м, третий — ещё шесть лет спустя. Всё это время фанаты нетерпеливо ждали премьеру и предвкушали, как Сайтама снова кого-нибудь разнесёт. Или как Генос сойдётся в такой же эпической битве, как с Соником. Или хотя бы как Гароу проучит очередного героя высшего класса.

Кажется, зрители заслужили награду за преданность франшизе. Заслужили яркое начало, которое громко заявит: «Вы ждали не зря». Но авторы аниме подумали иначе, ведь в стартовом эпизоде нового сезона вообще ничего не происходит. В нём нет битв, развития истории, углубления в мифологию — только болтовня и подготовка к будущим сражениям, которая наверняка затянется.

Первая серия длится 24 минуты. Это приличный хронометраж, чтобы уместить много интересных моментов. А что на деле? Эффективные менеджеры сокрушаются, что монстры готовят массивный удар. Герои спорят между собой, кто из них круче. Гароу наконец наведывается в Ассоциацию монстров. Соник вот уже третий сезон мечтает одолеть Сайтаму. Сам Сайтама играет в приставку и лишь в конце своей сцены обещает кое-кому навалять. На этом, по сути, всё.

Стоило ли ждать такого вступления? Есть ли в нём уважение к зрителю, который томился шесть лет? Нет. Поэтому на IMDB у эпизода соответствующий рейтинг — 6,4. Ниже «Ванпанчмена» ещё не оценивали.

После просмотра хочется сказать: «Оказывается, второй сезон был классным». Там в стартовом эпизоде были экшен, рост Геноса и драматичная арка Кинга, который считался могучим героем, хотя на деле оказался трусливым слабаком. В том вступлении чувствовались энергия и страсть. Теперь же ощущается усталость.

И ведь к анимации тоже есть вопросы. Были мнения, что производство затянулось из-за тщательной проработки визуала. Вот только в первом эпизоде слишком много практически статичных сцен, где герои замирают на месте, и у одного из них просто двигается рот. Это странно для аниме, посвящённого необузданным сражениям, где по умолчанию не должно быть статики.

Понятно, что судить о сезоне по его началу — наивно. Понятно, что все бои и сюжетные повороты впереди. Как и понятно, что режиссёр просто экранизировал мангу, где сюжет только раскачивался.

Проблема в том, что оригинал не ждали по шесть лет, новый том стабильно выходит каждые пять месяцев. Поэтому ожидания не были столь завышенными, а проходные главы не так огорчали. Но вот от премьеры третьего сезона пока исключительно разочарование.

Третий сезон «Ванпанчмена»: стоит ли смотреть?

Стоило бы запретить просмотр третьего сезона в онгоинге. Похоже, в таком формате «Ванпанчмен» даже прожжённому кофеману заменит снотворное. Лучше дождаться, пока авторы аниме разогреются, покажут крутые битвы и вернут Сайтаме величие. Если, конечно, вернут — всё же к началу сезона вопросов слишком много.

Оценка начала третьего сезона «Ванпанчмена» — 5 из 10

Понравилось

Показали Сайтаму.

Не понравилось