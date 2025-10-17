Что не так с «Эддингтоном» Ари Астера

Нью-йоркский режиссер Ари Астер начинал очень круто и для многих успел стать иконой. Его дебют "Реинкарнация" был одним из хитов фестиваля авторского кино "Сандэнс", что само по себе означало: это больше чем просто ужастик. Его хоррор "Солнцестояние" стал культовым. В Астере видели продолжателя традиций мизантропических картин Гринуэя и сюрреализма Линча, в его стилистике находят следы влияния таких фильмов, как "Сияние" Кубрика и "Синекдоха, Нью-Йорк" Чарли Кауфмана.

© Российская Газета

Но два года назад его новая огромная по метражу картина "Все страхи Бо" озадачила поклонников. Это было как если бы вдруг свихнулся Линч или сошел с ума Феллини: поток сумеречного сознания человека со скачущим температурным графиком - образ, который, по-видимому, всерьез примерял автор фильма.

Вышедшая теперь на наши экраны новинка от Ари Астера "Эддингтон" - пример фильма настолько самовлюбленного, что в нем полностью потерян контроль над главными категориями киноискусства - ритмом, соразмерностью смысла и формы, способностью завладеть вниманием зрителя и его худо-бедно держать. Притом, что хороша операторская работа Дариуса Хонджи и задействованы первоклассные актеры, есть и приметы еще вчера актуальной проблематики. Огромную по метражу картину не столько смотришь, вовлекаясь в накаленную, по идее, атмосферу, сколько равнодушно наблюдаешь.

Эддингтон - вымышленный городок в Нью-Мексико с его рыжими холмами и воткнутыми в них редкими кустиками зелени. Время действия - май 2020 года, разгул пандемии коронавируса и социального движения Black Lives Matter, когда убийство полицейским черного подростка выпустило ярость масс наружу, борьба с расизмом быстро перерастала в новый вид расизма. Жанр фильма - как бы пародийный вестерн, в котором салуны сменились супермаркетами, перестрелки в духе новых времен - поединками мобильников наизготовку и фотокомпроматом. Торжествуют взбесившийся интернет и зомбированные им людишки.

Шериф городка Джо Кросс (Хоакин Феникс в ковбойской шляпе) принципиально отказывается надевать маску - у него астма, он не может в ней дышать. И он яростно борется за личные свободы трудящихся не носить маски. Ему противостоит мэр Тед Гарсия (Педро Паскаль), который мало того что требует ношения масок, но и хочет лишить городок природных ресурсов, разрабатывая план строительства гигантского дата-центра на базе искусственного интеллекта - яблоко раздора для местных жителей. У шерифа жена на грани безумия, жертва давнего насилия Луиза (Эмма Стоун) и говорливая теща, свихнувшаяся на теориях заговора (Дирдри О'Коннелл). И теща права, потому что зять вознамерился участвовать в политической гонке, избираться в мэры, спихнув с трона принципиального Гарсию. Луиза мастерит мистических кукол, Кросс ежеминутно демонстрирует свою бездарность, городок бурлит, народ пытается привлечь копов на свою сторону; латиносы не любят "черных", "черные" хотят взять реванш за вековые унижения, и все чревато социальным взрывом.

Казалось бы, здесь есть все составляющие для напряженного социального фильма с уклоном в сатирический памфлет. Но двух с половиной часовую картину не столько смотришь, вовлекаясь в ее накаленную, по идее, атмосферу, сколько наблюдаешь это муравьиное копошение взглядом чем дальше, тем более отстраненным и равнодушным.

В "Эддингтоне" нет даже тех сюрреалистических приемов и образов, которые интриговали и поддерживали наш интерес в провальных "Всех страхах Бо", нет развивающейся, накатывающей на нас человеческой драмы с ее напряжением, нет пищи для размышлений, - а есть ровный до монотонности тон с претензией на иронию. Возможно, ее считывают зрители в Америке, откликаясь на постоянно цитируемую политическую рекламу и узнаваемые газетные заголовки, но за пределами, так сказать, местных радостей фильм выглядит редкостно беспомощным и унылым. Худшие режиссерские новации предыдущей безразмерной картины Ари Астера в "Эддингтоне" дали обильные метастазы, сделав безбожно раздутую и совсем не смешную комедию, на мой взгляд, почти непереносимой.