Фильм «Трон: Арес» с Джаредом Лето вышел в кинотеатрах России

9 октября состоялась ранняя мировая премьера фильма «Трон: Арес» — новой картины в культовой фантастической вселенной. Спустя неделю лента появилась и в некоторых кинотеатрах России, в остальных сетях премьера состоится в субботу, 18-го числа.

По традиции картина добралась до кинотеатров страны неофициальным путём, показы проходят в рамках предсеансового обслуживания. Фантастику демонстрируют с русским дубляжом, выполненным для стран СНГ.

В третьей части «Трона» цифровой мир начнёт проникать в реальность. Жители обеих вселенных столкнутся в битве, параллельно пытаясь остановить масштабные разрушения обоих миров. Главные роли в ленте сыграли Джаред Лето («Бегущий по лезвию 2049»), Грета Ли («Прошлые жизни») и Эван Питерс («Монстр: История Джеффри Дамера»). В проекте также снялся Джефф Бриджес — актёр вернулся к роли персонажа Кевина Флинна.