Опубликованы русский трейлер и постер фильма «Поймать монстра» с Миккельсеном

Создатели фантастического триллера "Поймать монстра" предоставили трейлер и постер проекта. В российский прокат фильм выйдет 25 декабря 2025 года.

"Поймать монстра" - история о десятилетней девочке Авроре, которая нанимает своего таинственного соседа, чтобы тот уничтожил монстра, поглотившего ее семью. Сосед подозревает, что ее родители могли стать жертвой киллера, который охотился на него. Чувствуя вину, он берется за это дело. Ради спасения девочки соседу придется отразить атаку наемных убийц и реальных монстров.

Режиссер и сценарист проекта "Поймать монстра" - Брайан Фуллер ("Ганнибал"), этот фильм стал дебютом в полном метре. Главные роли исполнили Мадс Миккельсен ("Ганнибал", "Охота", "Еще по одной") и Софи Слоун.

В фильме также снимались Сигурни Уивер ("Чужой", "Аватар"), Давид Дастмалчян ("Оппенгеймер", "Дюна"), Ребекка Хендерсон и Шейла Атим.

Премьера картины состоялась на Международном кинофестивале в Торонто в сентябре 2025 года.