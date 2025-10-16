Сериал «Олдскул» с Марией Ароновой побил сразу несколько рекордов

Российская многосерийная комедия "Олдскул" с Марией Ароновой в главной роли побила сразу несколько рекордов, информирует пресс-служба онлайн-кинотеатра START.

Как сообщается, комедия о строгой "училке" в современной школе с мажорами за первую неделю посмотрели 10 миллионов раз, а после выхода всех 17 серий цифра возросла до 30 миллионов.

Сериал стал лучшим запуском стриминга в текущем году. Проект уверенно держался в топ-5 в индексе популярности "Кинопоиска" и лидировал, опережая "Уэнсдэй" в течение двух недель.

На ТНТ проект был лидером слота в прайм-тайм.

В ролях, помимо блистающей Ароновой: Ефим Шифрин, Роман Маякин, Игорь Хрипунов, Таисья Калинина, Анастасия Имамова, Надежда Жарычева, Павел Савинков, Евгений Михеев, Анастасия Кипина, Дэниел Барнс, Андрей Карако и другие.