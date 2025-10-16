В РФ официально вышел вестерн «Эддингтон» с Хоакином Фениксом

16 октября в России состоялась официальная премьера фильма «Эддингтон». Вестерн со звёздами Голливуда уже можно посмотреть в большинстве кинотеатров страны с русским дубляжом спустя три месяца после мирового релиза.

Сюжет картины повествует о маленьком американском городке, охваченном пандемией коронавируса. На фоне ограничений разворачивается борьба между шерифом и мэром. Местным жителям предстоит выбрать, на чью сторону встать.

В фильме снялись Хоакин Феникс («Джокер»), Эмма Стоун («Бедные-несчастные») и Педро Паскаль («Одни из нас»). Режиссёром ленты выступил Ари Астер — автор хорроров «Солнцестояние» и «Реинкарнация».