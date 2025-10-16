Спортивная драма "Переломный момент" откроет кинофестиваль "Лістапад" в Минске

Дебютная работа белорусского режиссера Дмитрия Сороки "Переломный момент" откроет ХХХI Минский международный кинофестиваль "Лістапад". Этой новостью поделилась 16 октября с репортерами представитель Министерства культуры Беларуси Ирина Дрига. Она уточнила, что в этом году любителей мастеров большого экрана собирают на фестивале с 31 октября по 7 ноября.

На отбор в белорусскую столицу поступило более 3,6 тысячи заявок из 120 стран. Представлены как традиционные активные участники фестиваля (Россия, Китай, Индия, Иран, Пакистан), так и страны Европы и дальней дуги. Зрители увидят фильмы, которые зарекомендовали себя на международных фестивалях, а также премьеры.

Что касается сценарной коллизии фильма "Переломный момент", пояснила эксперт, то в центре сюжета - юный спортсмен, который переживает действительно серьезный психологический переворот, где есть место и его спортивной неудаче, и предательству друзей. Но несмотря на преграды, герой ленты находит в себе силы подняться, собрать команду из совершенно неспортивных ребят, но хороших друзей и настоящих энтузиастов гребли.

На предварительном просмотре ленты, сообщила представитель отраслевого ведомства, эксперты-спортсмены были искренне увлечены картиной, отметив, что она "не только про спорт, а прежде всего про человеческие отношения и становление характера".

Открытие фестиваля премьерными белорусскими фильмами уже стало доброй традицией, напомнила она, подчеркнув, что киноиндустрия ежегодно предлагает зрителям работы фестивального уровня от молодых режиссеров.

Обозреватели обратили внимание, что в этом году "Лістапад" пройдет под слоганом "История, меняющая взгляд". Он подразумевает, что в основе любого документального, игрового или анимационного фильма прежде всего лежит интересная история и яркие, неординарные герои, которые могут стать для зрителя открытием и даже изменить его взгляд на мир.

Очередной кинофорум впервые включает восемь конкурсных программ. По предложению Союза кинематографистов добавился конкурс короткометражных фильмов. А традиционно площадками для проведения кинофестиваля станут столичные кинотеатры, где пройдут и внеконкурсные показы. По уже сложившейся традиции показы фильмов пройдут и в регионах, ведь "Лістапад" справедливо считается фестивалем, "который объединяет всю страну", подчеркнула Дрига.

Церемония открытия фестиваля состоится во Дворце Республики, а финальный его день пройдет 7 ноября в кинотеатре "Москва". В его зале будут вручены главные призы, а также представлены творческие номера, посвященные воспоминаниям о фестивале и рассказам о Беларуси, "чтобы гости увезли хорошие впечатления о нашей стране", подытожила представитель Министерства культуры.