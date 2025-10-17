Экшн-триллер «Ледяной предел» с Юэлем Киннаманом вышел в кино

Экшн-триллер "Ледяной предел" вышел в кино 16 октября.

В центре сюжета Харлан, который уже много лет бежит от своего прошлого и самого себя. Чтобы оградиться от мира, он решает жить в настоящей глуши и стать отшельников. Однако неожиданно Харлан находит разбившийся самолет с несколькими миллионами долларов. Теперь ему предстоит спасаться от других претендентов на эти деньги, применяя навыки из своего загадочного прошлого.

В главной роли - Юэль Киннаман, снимавшийся в новом "Робокопе", "Отряде самоубийц" Джеймса Ганна и сериале "Видоизмененный углерод".

Также в фильме снялись Дэнни Хьюстон ("Люди Икс: Начало. Росомаха", "Во всё тяжкое", "Город мечты"), Грэм Грин ("Крепкий орешек 3"), Мартин Сенсмейер ("Мир Дикого Запада"), Кара Джейд Майерс, Девон Никсон, Оливер Тревена, Тревор Ван Уден.

Режиссером выступил Штефан Рузовицки, обладатель "Оскара" за фильм "Фальшивомонетчики".

Создатели сравнивают свой фильм с культовыми боевиками 90-х, такими как "Скалолаз" со Сталлоне или "Крепкий орешек" с Уиллисом.