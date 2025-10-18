Стартовал второй сезон сериала «Кибердеревня»

В онлайн-кинотеатре «Кинопоиск» стартовал второй сезон знаменитого сериала «Кибердеревня». 18 октября состоялась премьера первой серии.

Продолжение рассказывает о новых приключениях робота и марсианского фермера. В этот раз они попытаются одолеть Галю — искусственный интеллект, который вселяется в Барагозина, главу «Ижевск Дайнемикс». Для этого Николаю и Робогозину нужно организовать побег из космической тюрьмы.

Видео доступно на YouTube-канале Кинопоиск Премьеры. Права на видео принадлежат «Кинопоиск».

Главные роли в «Кибердеревне» исполнили Сергей Чихачёв («Любовь. Смерть. Роботы») и Григорий Скряпкин («Мамочки»). Сергей Бурунов («Полицейский с Рублёвки») вновь озвучит робота Робогозина. Всего во втором сезоне будет 10 серий.