16 октября в России состоялась премьера драматического фильма «Лермонтов». Лента про знаменитого русского поэта уже доступна в кинотеатрах по всей стране.

Фильм расскажет о последнем дне жизни русского поэта Михаила Лермонтова. В ленте покажут, как он сражался в дуэли с Николаем Мартыновым и трагически погиб после неё, хотя никто из близких автора об этом даже не представлял.

Главную роль в ленте сыграл Илья Озолин, для которого фильм стал дебютом в большом кино. В «Лермонтове» также сыграли Евгений Романцов («Лев Яшин. Вратарь моей мечты»), Вера Енгалычева («Урок») и Дмитрий Соломыкин («Евгений Онегин»). Режиссёром выступил Бакур Бакурадзе — сценарист фильмов «Салют-7» и «Вызов».