Награду «лучший кинокомпозитор года» получил Фолькер Бертельманн

Фолькер Бертельманн получил награду «лучший кинокомпозитор года» на 25-й церемонии вручения премии World Soundtrack Awards (WSA), которая состоялась 15 октября 2025 года в день закрытия кинофестиваля в Генте, Бельгия. Композитор отмечен сразу за два фильм – «Конклав» и «Новичок». Бертельман уже удостаивался WSA в 2023 году за саундтрек военной драмы «На Западном фронте без перемен».

Дэниэл Блумберг получил награду «открытие года» за свою работу над фильмом «Бруталист», который уже заработал множество других наград, включая премию «Оскар» за лучшую оригинальную музыку. Теодор Шапиро был назван «лучшим телевизионным композитором года» за музыку ко второму сезону сериала «Разделение». «Лучшим оригинальным треком» стала песня «El Mal» из фильма «Эмилия Перес», написанная Клеманом Дюколем, Камиллой и Жаком Одиаром и исполненная Зои Салданой и Карлой Софией Гаскон. Ранее эта песня была удостоена аналогичной награды на церемонии вручения премии «Оскар».

Почетные премии за выдающиеся достижения в музыкальном искусстве были вручены композиторам Филипу Глассу и Майклу Найману.