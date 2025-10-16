Вышел трейлер хоррора «Примат»

Компания Paramount Pictures представила трейлер фильма ужасов «Примат». Премьера хоррора в мировом прокате состоится 9 января.

В центре сюжета — домашний шимпанзе, который заражается бешенством. После этого он начинает нападать на членов семьи, которая его содержит.

Главные роли в картине сыграли Трой Коцур («CODA: Ребенок глухих родителей»), Кевин Макнэлли («Пираты Карибского моря: Проклятие Черной жемчужины») и Джонни Секвойя («Декстер: Новая кровь»). Режиссёром выступил Йоханнес Робертс — автор хорроров «Обитель зла: Раккун-Сити» и «Синяя бездна».