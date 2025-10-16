Хоррор «Крипер» Осгуда Перкинса получил второй трейлер

Вслед за постером в Сети появился второй полноформатный трейлер фильма "Крипер" (он же "Хранитель" / Keeper), снятого одним из виднейших хоррормейкеров наших дней Осгудом Перкинсом ("Февраль", "Гретель и Гензель", "Собиратель душ", "Обезьяна").

© Российская Газета

В ролике показаны новые кадры, призванные порадовать всех ценителей жанра, а также отзывы от коллег - Гильермо Дель Торо, Джеймса Вана и Дэмиена Леоне, впечатленных его новой работой.

По сюжету Лиз (лауреатка премии "Эмми" Татьяна Маслани) и Мальком (Россиф Сазерленд, известный по роли Нострадамуса в сериале "Царство") приезжают в домик в лесу, чтобы отметить годовщину знакомства. Вскоре, сославшись на неотложные дела, мужчина уезжает в город, оставляя героиню наедине с загадочной демонической сущностью.

Роли в фильме исполнили Тесс Дегенштейн, Клер Фризен, Глен Гордон, Кетт Тортон, Эрин Бойес, Кристин Пак и другие.

В российский прокат лента выйдет 4 декабря.