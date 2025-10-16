Аудиокнига «Алиса в Стране Чудес» выйдет к кинопремьере

Актриса Анна Пересильд, прославившаяся ролью бедной Айгуль в хитовом сериале "Слово пацана. Кровь на асфальте", а также сыгравшая главную героиню в новой экранизации "Алисы в Стране Чудес", прочитала текст книги Льюиса Кэрролла.

© Российская Газета

Аудиокнига в исполнении Анны выйдет 23 октября в книжном сервисе "Строки".

Напомним, новый фильм был снят на основе знаменитого аудиоспектакля на стихи Владимира Высоцкого. Помимо Пересильд-младшей, в нем сыграли Ирина Горбачева, Паулина Андреева, Полина Гухман, Милош Бикович и другие звездные актеры.

Премьера картины состоится также 23 октября. Трейлер - здесь.