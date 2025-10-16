Как и где россияне смотрят кино

Онлайн-кинотеатр KION вместе со школой иностранных языков Skyeng решили выяснить, как россияне предпочитают смотреть кино.

Как оказалось, 30 процентов россиян смотрят кино только дома, не видя смысла ходить в кино. Почти столько же - 29 процентов - респондентов смотрят в кинотеатрах только зрелищные фильмы - вроде "Аватара" или "Дюны". А 23 процента ходят в кинотеатры только на громкие премьеры. Для десяти же процентов совершенно неважно, какой фильм показывают - главное развлечься. Только в кинотеатрах смотрят фильма 7 процентов опрошенных, а 19 процентов предпочитают смотреть их в оригинале с русскими субтитрами. 13 процентов - без субтитров.

Подавляющее большинство - 69 процентов - иногда пересматривают любимые картины, 21 процент из них - регулярно, 24 % - примерно раз в год, а 23 % - раз в несколько лет. 9 процентов принципиально не смотрят один и тот же фильм более одного раза. Кстати, ранее стало известно, что самым пересматриваемым фильмом оказался "Домовенок Кузя", у которого скоро появится продолжение.

Для россиян поход в кино - социальный ритуал, поэтому целых 45 % заявили, что не смотрят кино в одиночестве никогда. Каждый третий иногда смотрит фильмы один, и только 21 % заявили, что могут посмотреть интересный фильм без компании и дома, и в кино.