Вышел дублированный тизер фильма «Умри, моя любовь»

"Умри, моя любовь" - психодрама с элементами черной комедии, снятая видным британским режиссером Линн Рэмси ("Крысолов", "Что-то не так с Кевином", "Тебя никогда здесь не было"), получила дублированный тизер.

По сюжету молодые супруги Грейс (Дженнифер Лоуренс) и Джексон (Роберт Паттинсон), в поисках тихой жизни переезжают из Нью-Йорка в глухую сельскую местность. Муж планирует заниматься музыкой, жена намерена заняться написанием романа, однако реальность диктует свои правила.

После рождения ребенка психологическое состояние Грейс начинает стремительно ухудшаться - она погружается в гнетущее чувство изоляции и депрессии на грани психоза, становясь опасной для себя и всех окружающих. Живущие по соседству родители Джексона (Сисси Спейсек и Ник Нолти) стараются помочь, но и они не в силах понять, что творится в душе невестки.

Минутный ролик, озвученный классической композицией The Clapping Song в исполнении Ширли Эллис, наглядно демонстрирует грани безумия женщины.

Российская премьера картины назначена на 27 ноября.