Опубликован стильный постер сериала «Мистер Скорсезе»

Компания Apple представила стильный постер документального мини-сериала «Мистер Скорсезе». Шоу о легендарном режиссёре выйдет на стриминговом сервисе Apple TV уже 17 октября.

Сериал расскажет о жизни и творчестве Мартина Скорсезе, постановщика многих культовых американских фильмов, включая «Таксиста», «Остров проклятых», «Отступников» и недавних «Убийц цветочной луны».

© Apple

В шоу войдут интервью с самим режиссёром, а также с его коллегами, такими как Стивен Спилберг и Пол Шредер. Кроме того, свои слова о Скорсезе выскажут актёры Роберт Де Ниро, Леонардо Ди Каприо, Дэниел Дэй-Льюис и другие артисты. Супруга последнего, Ребекка Миллер («Кое-что о Генри»), выступила режиссёром сериала.