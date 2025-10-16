Вышел трейлер второго сезона реалити-шоу по «Игре в кальмара»

Стриминговый сервис Netflix представил трейлер второго сезона «Игры в кальмара: Вызов» — реалити-шоу по культовому сериалу. Премьера продолжения состоится 4 ноября.

Участие в реалити-шоу принимает 456 человек. Все они соревнуются в испытаниях из знаменитого сериала «Игра в кальмара». Их цель — выиграть главный приз в размере $ 4,56 млн. Во втором сезоне зрителей ждут абсолютно другие участники и новые испытания для них.

Первый сезон «Вызова» вышел в 2023 году — в него вошло 10 серий. На фоне успеха оригинального сериала проект стал популярным на сервисе Netflix. При этом зрители неоднозначно оценили шоу: на агрегаторе IMDB оно получило оценку 5.8 из 10.