Почему фильм «Лермонтов» не станет новым «Пророком»

Фанаты стендапера Озолина могут «клюнуть» на фильм с его участием, а вот зумерам окажется ближе «собачий» ужастик, чем фильм о Лермонтове, сказал в эфире НСН Роман Исаев.

Фильм Бакура Бакурадзе «Лермонтов» - это эксперимент для думающей публики, который не претендует на кассовые рекорды «Пророка» с читающим рэп Пушкиным, заявил в интервью НСН член совета Ассоциации владельцев кинотеатров (АВК) Роман Исаев.

16 октября в российских кинотеатрах начался прокат фильма «Лермонтов», главную роль в котором сыграл стендап-комик Илья Озолин. Исаев объяснил, в чем отличие этой картины от фильма «Пророк. История Александра Пушкина».

«Повторить успех "Пророка" (собравшего в прокате 1,6 млрд рублей – прим. НСН) "Лермонтов" не сможет, он на это и не претендует. Это авторское кино, сейчас аудитория подобных проектов сжалась, зрители все реже ходят на такие фильмы, да и выходят они не так часто. Это нишевое кино для киноманов, которое должно собрать умную, думающую публику. Ни о каких повторениях рекордов больших фильмов типа "Пророка" тут речи не идет», - уверен член совета АВК.

По его мнению, Озолин может стать «крючком» для привлечения аудитории, однако ставка на комика – это все же эксперимент.

«Главная роль комика - это спорный вопрос. Скорее, это экспериментальная история. Возможно, кто-то пойдет из фанатской базы этого комика. При этом для большинства людей будет достаточно странным, что такой актер играет роль великого русского поэта Михаила Юрьевича Лермонтова. При неоднозначности фигуры Лермонтова в целом сочтем это неким экспериментом, который должен показать, какая аудитория может клюнуть на такое нестандартное решение», - предложил Исаев.

При этом он согласился с мнением экспертов о том, что в кассовой битве новинок этих выходных «Лермонтов» проиграет американскому хоррору «Глазами пса», главную роль в котором сыграла собака.

«Да, я с этим прогнозом согласен, потому что ужастики и леденящий душу контент ближе и понятнее молодой аудитории. Они совершенно четко осознают, ради чего идут в кинотеатр, а Лермонтов для многих это все-таки каноническая фигура из учебников литературы, несмотря на все величие его поэтического наследия. У большинства молодежи не будет повода идти смотреть фильм о Лермонтове в кинотеатр. Ужастики у нас традиционно любимы и посещаемы, какого бы качества они ни были, а собака – это дополнительный нестандартный ход. Так что я думаю, что кто-то клюнет и пойдет ради собаки», - заключил собеседник НСН.

Режиссер Бакур Бакурадзе ранее объяснил Telegram-каналу «Радиоточка НСН», почему выбрал на роль Лермонтова комика Илью Озолина.