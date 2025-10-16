Что известно о продолжении аниме «Ангел по соседству»

Весной 2026 года выйдет второй сезон аниме «Ангел по соседству». Это забавная романтическая история о двух непохожих старшеклассниках, которые по воле случая начинают проводить время вместе. В шоу нет шокирующих сюжетных поворотов и динамичного экшена — это набор милых повседневных сцен, который постепенно раскрывает характеры главных героев. «Лента.ру» напоминает, что происходило в первом сезоне «Ангела по соседству», рассказывает о дате выхода, сюжете и основных персонажах его продолжения.

Главное об аниме

Страна: Япония

Оригинальное название: Otonari no Tenshi-sama ni Itsunomanika Dame Ningen ni Sareteita Ken

Жанр: мелодрама, комедия, повседневная жизнь

Студия: Project No.9

Режиссеры: Томио Ямаути, Митита Сираиси, Хироюки Окуно Сценарист: Кэйитиро Оти

Количество серий: 12 (1 сезон)

Длительность одной серии: 25 минут

Когда вышел первый сезон: январь 2023 года

Дата выхода 2-го сезона: апрель 2026 года

Где выйдет: стриминговый сервис Crunchyroll

Рейтинг «Кинопоиска» и IMDb: 7.5 и 7.7

Название этого аниме можно дословно перевести с японского как «Прежде чем я успел опомниться, ангел по соседству превратил меня в бесполезного человека». Русскоязычный заголовок сериала гораздо лаконичнее: «Ангел по соседству меня балует», или просто «Ангел по соседству».

Дата выхода

Первый сезон «Ангела по соседству» завершился в марте 2023 года. Продолжение аниме-сериала анонсировали через несколько месяцев после этого. Изначально СМИ предполагали, что новый сезон «Ангела» выйдет не раньше 2025 года, однако позже стало известно, что релиза придется ждать вплоть до 2026-го.

Второй сезон аниме «Ангел по соседству» стартует в апреле 2026 года. Точная дата премьеры пока неизвестна

Первый сезон сериала выходил на японских телеканалах Tokyo MX, BS NTV и AT-X. За международную трансляцию отвечал стриминг Crunchyroll — скорее всего, там покажут и второй сезон «Ангела по соседству».

Crunchyroll не работает в России. При этом все серии первого сезона можно найти на сторонних сайтах — как в профессиональной русской озвучке, так и с русскими субтитрами.

Пока неизвестно, сколько именно эпизодов будет в продолжении «Ангела по соседству». Первая часть сериала состояла из двенадцати 25-минутных серий.

Трейлер

Первый тизер-трейлер ко второму сезону «Ангела по соседству» появился на YouTube-канале TOHO animation в июне 2025 года. За три месяца с момента выхода сорокасекундный ролик посмотрели более семисот тысяч раз. В комментариях пользователи хвалили выросший уровень анимации и признавались, что не могут смотреть видеоанонс без улыбки.

Второй тизер-трейлер к новому сезону вышел в начале октября 2025-го.

Сюжет и персонажи

В центре этой неспешной истории любви — двое старшеклассников из параллельных классов. Аманэ — умный парень, который посвящает все свое время учебе и совершенно не думает о бытовых аспектах жизни. Он нелюдим, неряшлив и молчалив. Жизнь тихого Аманэ меняется после внезапной встречи с красавицей Махиру — самой популярной ученицей старшей школы.

Аманэ встречает Махиру, когда девушка в одиночестве сидит на качелях под дождем. Робкий Аманэ отдает ей свой зонт, по пути домой промокает до нитки, после чего сильно заболевает. Узнав об этом, Махиру решает хоть как-то исправить ситуацию и начинает ухаживать за больным Аманэ.

Герои постепенно сближаются и узнают друг друга с новых сторон: оказывается, что красивая и популярная девушка обладает весьма бойким характером, а нелюдимый старшеклассник может быть вполне приятным человеком

Чтобы не вызывать лишних вопросов у остальных учеников, Аманэ и Махиру решают общаться только за пределами школы. К концу первого сезона главные герои все же признаются друг другу в чувствах и становятся парой. Во втором сезоне зрителей ждет развитие отношений героев.

Какие персонажи вернутся во втором сезоне аниме «Ангел по соседству»

Аманэ Фудзимия (озвучивает Таито Бан) — старшеклассник, сосед Махиру. Спокойный, замкнутый и безынициативный парень. Неряшлив, не умеет и не любит готовить.

Махиру Сина (озвучивает Манака Ивами) — старшеклассница, самая популярная девушка школы. Красивая и прямолинейная, при общении с одноклассниками ведет себя отстраненно.

Ицуки Акадзава (озвучивает Таку Ясиро) — старшеклассник, единственный друг Фудзимии, парень Титосэ Сиракавы. Энергичный и честный юноша.

Титосэ Сиракава (озвучивает Хисако Канэмото) — одноклассница Аманэ, девушка Ицуки. Позитивная и энергичная, обожает готовить.

Создатели и производство

В основу аниме-сериала «Ангел по соседству» легло одноименное ранобэ (иллюстрированный роман) писателя Саэкисана (Saeki-san) и художника Ханэкото (Hanekoto), которое выходит с 2018 года. К весне 2025 года выпущено уже одиннадцать томов романа.

В 2022 году «Ангела по соседству» начали выпускать в формате манги, а в 2023-м — в формате аниме-сериала.

За создание аниме «Ангел по соседству» отвечает японская студия Project No.9. Среди ее громких тайтлов: сериалы «Любовь после мирового господства», «Карта детектива Такао Амэку» и «Низкоуровневый персонаж Томодзаки»

Над первым сезоном «Ангела» работал Лихуа Ван, это был его режиссерский дебют. В продолжении проекта Лихуа сменил Тихиро Кумано, который поставил некоторые эпизоды «Кайдзю № 8», «Ван-Писа» и «Черного клевера». И в первом, и во втором сезонах адаптацией текста ранобэ занимался сценарист Кэйитиро Оти («Как и ожидалось, моя школьная романтическая жизнь не удалась»), а адаптацией дизайна персонажей — художник Такаюки Ногути («Девять золушек в августе»). Над музыкальным оформлением работает Моэ Хюга («Врата Штейна: Ноль»).

Аниме-ромкомы: что еще посмотреть