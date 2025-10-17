Опубликован новый отрывок из четвертого сезона «Ведьмака»

Netflix опубликовал отрывок из четвёртого сезона сериала «Ведьмак», в котором показали одну сценку знакомства персонажей с героем актёра Лоренса Фишбёрна.

Лоренс сыграл в новом сезоне «Ведьмака» вампира по имени Эмиель Регис, который в книгах Анджея Сапковского был близким другом Геральта.

Видео доступно на YouTube-канале Netflix. Права на видел принадлежат Netflix.

В продолжении роль Геральта из Ривии воплотил актёр Лиам Хемсворт («Голодные игры»), который заменил Генри Кавилла после того, как тот ушёл из проекта. Сейчас Netflix также работает над пятым, финальным сезоном шоу — его съёмки завершились ещё в сентябре. Проект выйдет уже в 2026 году, точную дату объявят позже.

Четвёртый сезон фэнтезийного шоу выйдет на стриминговом сервисе 30 октября.