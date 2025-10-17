Прошла премьера фильма по сценарию Паулины Андреевой

Премьера короткометражного фильма "Спасибо. Хорошего вечера!" по сценарию Паулины Андреевой состоялась в киноцентре "Октябрь" в рамках IV Международного фестиваля авторского кино Каро/Арт, передает корреспондент ТАСС. После показа зрителям представили ленты из шорт-листа Конкурса короткометражного кино МХТ имени А. П. Чехова 2025 года.

Ленту зрителям презентовал народный артист РФ, актер театра и кино, художественный руководитель и директор МХТ им. Чехова Константин Хабенский, а также съемочная группа. Режиссером "Спасибо. Хорошего вечера!" выступил Константин Денискин, для которого проект стал дебютом в кино. Фильм является победителем второго Конкурса короткометражного кино МХТ имени А. П. Чехова, проводимого совместно с онлайн-кинотеатром Wink. В 2025 году конкурс был приурочен к 165-летию со дня рождения Антона Чехова и назывался "Че о Че - Чехов о человеке".

Премьерный фильм повествует о пожилом гардеробщике Васе, долгие годы работающем в Художественном театре. Он выдает себя за актера, чтобы помочь двум подросткам поступить в театральную школу, однако его тайна вскоре раскрывается новой билетершей. В фильме снялись народный артист РФ Станислав Любшин, Светлана Колпакова, Александр Поршин, Маргарита Якимова, Ростислав Лаврентьев и Мария Сокова.

Вечер продолжился показом фильмов финалистов конкурса 2025 года, среди которых "Возвращение" Вадима Дерюжинского, "Волшебная обсерватория" Виктории Ильенко, "Антоша из шестой" Виктории Беляковой, "Сцены между нами" Александра Титова, "Чаятели" Анастасии Ломакиной и другие работы юных кинематографистов.

"Мы вместе с молодыми режиссерами и актерами хотели поискать тональность высказывания [Чехова]. Мне кажется, этот конкурс хорош тем, что ассоциативные и настроенческие вещи, костюмные решения образов, которые появляются на экране в течение нескольких минут, могут подтолкнуть нас к видению героя Чехова, который прозвучит именно сегодня и будет услышан. Это, на мой взгляд, задача этого конкурса", - сказал Хабенский на обсуждении "Чехов в театре и кино", которое прошло после показа.

Помимо Хабенского, в дискуссии принимали участие режиссер Константин Денискин, креативный продюсер Wink Originals Марина Наумова и режиссер, руководитель "Чеховского просветительского общества" Андрей Селиванов. Модератором встречи выступил театровед Павел Руднев.

О фестивале

Фестиваль пройдет в четырех городах сети "Каро" - с 15 по 19 октября - в Москве и Санкт-Петербурге, с 30 октября по 4 ноября - в Краснодаре и Новосибирске. Центральной темой смотра 2025 года стал "сюр/реализм". Главной столичной площадкой является киноцентр "Октябрь", где, помимо кинопоказов, состоятся мастер-классы, перформансы и интерактивные мероприятия. "Каро/Арт" - ежегодный международный фестиваль авторского кино, реализуемый в рамках одноименного проекта.