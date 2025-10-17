Дни российского кино открываются в Таджикистане военной драмой «Почтарь»

В Душанбе 17 октября стартуют Дни российского кино, которые пройдут в рамках международного фестиваля «Тоджи Сомон». Зрителям представят военную драму «Почтарь», семейное кино и анимацию.

В столице Таджикистана Душанбе 17 октября состоится торжественное открытие Дней российского кино. Мероприятие организовано «Роскино» при поддержке Министерства культуры РФ в рамках II международного фестиваля «Тоджи Сомон», который проходит с 15 по 20 октября.

Церемония открытия начнется с показа военной драмы Андрея Разенкова «Почтарь». Фильм рассказывает историю молодого почтальона, расследующего исчезновение важного письма из военного ведомства.

Как сообщает пресс-служба «Роскино», программа включает широкую подборку современных российских картин разных жанров. В их числе — семейный фильм «Волшебник Изумрудного города. Дорога из желтого кирпича» Игоря Волошина и картина Алексея Германа-младшего «Воздух» о летчицах военного времени, которая будет представлена в конкурсной программе фестиваля.

Ранее писали, что на международном бизнес-форуме «TIME: Россия – Индия» в Казани обсудили перспективы совместного кинопроизводства. Кроме того, Министерство культуры России подготовило и направило в Министерство цифрового развития рекомендации по оценке восприятия зрителями традиционных ценностей в фильмах и сериалах, которые получают господдержку.