«Франкенштейн» Гильермо дель Торо вышел в ограниченный зарубежный прокат

С сегодняшнего дня фильм «Франкенштейн» Гильермо дель Торо начали показывать в некоторых странах мира, то есть прокат ограниченный. На Netflix картину выпустят 7 ноября.

Картина расскажет о докторе Викторе Франкенштейне, который путём страшных экспериментов создал настоящее чудовище, представляющее опасность для всех живущих людей. Режиссёром выступил Гильермо дель Торо — автор знаменитых фильмов «Форма воды» и «Лабиринт Фавна».

Главные роли в будущей картине исполнили Чарльз Дэнс («Игра престолов»), Оскар Айзек («Лунный рыцарь»), Кристоф Вальц («Бесславные ублюдки»), Джейкоб Элорди («Солтбёрн») и Миа Гот («Обитель теней»).