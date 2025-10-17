Вышел документальный сериал «Мистер Скорсезе»

Сегодня на Apple TV состоялась премьера всех шести эпизодов документального сериала «Мистер Скорсезе», посвящённого культовому режиссёру.

Сериал рассказывает о жизни и творчестве Мартина Скорсезе, постановщика многих культовых американских фильмов, включая «Таксиста», «Остров проклятых», «Отступников» и недавних «Убийц цветочной луны».

В шоу вошли интервью с самим режиссёром, а также с его коллегами, такими как Стивен Спилберг и Пол Шредер. Кроме того, о Мартине высказываются Роберт Де Ниро, Леонардо Ди Каприо, Дэниел Дэй-Льюис и другие артисты.

Всего в «Мистере Скорсезе» доступно шесть эпизодов.