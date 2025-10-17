Режиссер «Прости, детка» снимется в новом фильме Тони Гилроя

По данным издания Deadline, режиссёр «Прости, детка» Ева Виктор сыграет в фильме «Бегемот» вместе с Педро Паскалем и Дэвидом Харбором.

Деталей сюжета нет. Известно лишь то, что картина расскажет про некого виолончелиста. Вероятно, деталями истории поделятся либо ближе к старту производства, либо когда начнут более активно рекламировать фильм.

Режиссёром картины выступит Тони Гилрой, сценаристом и режиссёром картины выступает Тони Гилрой, создатель «Андора». Съёмки ленты должны стартовать в конце октября.

Фильм Евы Виктор «Прости, детка» получил признание критиков на кинофестивале «Сандэнс» в этом году, где он выиграл премию Уолдо Солта за лучший сценарий.