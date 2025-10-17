Завершена работа над сценарием мультфильма «Холодное сердце 3»

Компания Disney завершила работу над сценарием мультфильма «Холодное сердце 3». Об этом рассказала актриса Кристен Бeлл, которая озвучивает главную героиню Анну.

Артистка заявила, что не может делиться подробностями, однако она в очередной раз похвалила Disney за качественный сценарий, к которому приложили руку многие авторы. Производство ленты стартует уже в ближайшие месяцы.

Замечательная вещь в Disney — это то, что их фильмы проходят через тысячу фильтров, не для политкорректности, а потому, что каждый добавляет в него что-то своё. Вот почему их фильмы так хороши, потому что они попадают во все цели, потому что ничего не упускают.

В третьей части анимационной серии королева Анна готовится к своей свадьбе в Эренделле. Вместе с Эльзой ей предстоит отправиться в новое волшебное путешествие, где им предстоит пройти неизведанные испытания. Ситуация усложняется, ведь главы королевства готовятся к появлению нового члена семьи.

Премьера «Холодного сердца 3» состоится 24 ноября 2027 года. Первая часть популярной серии вышла в 2013-м, а сиквел — в 2019 году. Оба мультфильма заработали свыше $ 1 млрд и входят в топ-5 самых успешных анимационных картин в истории.