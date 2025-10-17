В Красногорске пройдет фестиваль спортивного кино

С 23 по 28 октября Красногорск станет центром притяжения для любителей спорта и кинематографа. В рамках XXIII Международного фестиваля спортивного кино здесь пройдет Неделя спорта и кино. Гостей ждут бесплатные показы, а также встречи со знаменитыми спортсменами и режиссерами.

Торжественное открытие запланировано на 23 октября. В 19:00 в Доме культуры «Подмосковье» гостей ждет премьерный показ художественной ленты «Роднина» режиссера Константина Статского, рассказывающей о становлении легенды фигурного катания. Получить бесплатные пригласительные билеты можно в кассе ДК за неделю до начала события.

Помимо кинопоказов, программа фестиваля включает творческие встречи с создателями картин и прославленными спортсменами. Основными площадками станут учреждения культуры, спорта и образования города, где все желающие смогут бесплатно посмотреть художественные, документальные и анимационные фильмы.

