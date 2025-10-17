Расписание выхода второго сезона сериала «Никто этого не хочет» от Netflix

Чемпионат.com

Уже 23 октября состоится премьера второго сезона сериала «Никто этого не хочет». Шоу продолжит историю сложных взаимоотношений мужчины-раввина и женщины, ведущей подкаст для взрослых. Однажды их пути пересекаются, и они влюбляются друг в друга, хотя их близкие не в восторге от такого выбора.

Во второй сезон вновь войдёт 10 эпизодов — их можно будет посмотреть в день премьеры с русскими субтитрами в онлайн-кинотеатре Netflix.

Эпизод Дата выхода

  • 1-я серия 23 октября
  • 2-я серия 23 октября
  • 3-я серия 23 октября
  • 4-я серия 23 октября
  • 5-я серия 23 октября
  • 6-я серия 23 октября
  • 7-я серия 23 октября
  • 8-я серия 23 октября
  • 9-я серия 23 октября
  • 10-я серия 23 октября