Уже 23 октября состоится премьера второго сезона сериала «Никто этого не хочет». Шоу продолжит историю сложных взаимоотношений мужчины-раввина и женщины, ведущей подкаст для взрослых. Однажды их пути пересекаются, и они влюбляются друг в друга, хотя их близкие не в восторге от такого выбора.

Во второй сезон вновь войдёт 10 эпизодов — их можно будет посмотреть в день премьеры с русскими субтитрами в онлайн-кинотеатре Netflix.

Расписание выхода второго сезона сериала «Никто этого не хочет» от Netflix

Эпизод Дата выхода