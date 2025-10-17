Радикальной экранизацией «Макбета» открылся кинофестиваль Африки

В Москве открылся III Международный фестиваль африканской культуры и кино «Африка. Вместе в будущее». Первый фильм, который увидели зрители, снят в Буркина-Фасо по мотивам трагедии «Макбет» Шекспира. Можно смело сказать, что ничего подобного наша публика еще не видела.

© пресс-служба фестиваля

В этот вечер интерьеры трогательно украсили пальмами для создания аутентичной атмосферы. Звучала музыка в исполнении африканских музыкантов в ярких национальных костюмах. Не обошлось без традиционных барабанов.

Год назад открытие фестиваля посетил директор департамента кинематографии Сенегала Жермен Коли. И теперь именно эта страна проявила активность. Гостем церемонии стал посол Республики Сенегал в РФ Стефан Сильвен Самбу.

После официальных приветствий показали рабочий материал фильма «Моя Африка» режиссера Ольги Акатьевой, снятый в ЮАР. Именно там оказывается российская семья, оказавшаяся в центре внимания. Одну из главных ролей сыграла Алена Бабенко, также присутствовавшая в день открытия фестиваля.

А потом показали радикальную адаптацию шекспировского «Макбета» под названием «Катанга. Танец Скорпионов» африканского режиссера Дани Куяте. Он получил главный приз на 29-м Панафриканском фестивале кино и телевидения (FESPACO) в Буркина-Фасо. Исполнительный директор этого крупнейшего в Африке киносмотра Акуабу Адианга лично представил картину. По его словам, она рассказывает о реальной жизни в Буркина-Фасо и поднимает универсальные темы власти, предательства и человечности.

Глядя на экран, об этом и не подумаешь. Действие происходит в вымышленном королевстве Ганзургу после неудавшегося заговора. Король Пазукнам назначает своего двоюродного брата Катангу командующим вооруженными силами. Его властная красавица жена подталкивает его к убийству короля с целью захвата власти.

Фильм черно-белый, графичный, эффектно снят. Такое ощущение, что все происходит в театральных декорациях, но страсти кипят настоящие. Все непривычно глазу — и новые лица актеров, и почти сказочные на взгляд европейца костюмы, и ритуальные африканские танцы. От этого возникает ощущение безвременья, везде и нигде.

Почти два часа герои погружены в атмосферу борьбы за трон, готовы на любые злодеяния и совершают их. Фабула отсылает к Шекспиру, но все остальное настолько специфично и замешано на африканской культуре, что мыслей о «Макбете» не возникнет, если не знать заранее о том, что это экранизация.

На фестивале состоятся российские премьеры семи новых картин из Африки, снятых за последние два года. Они уже участвовали в престижных мировых кинофестивалях, проявляющих интерес к кинематографу африканского континента. Программа сложилась очень интересная. В ней представлены: «Видение предков о будущем» Лемоханг Джеремайя Мозес (Франция, Лесото, Германия, Катар, Саудовская Аравия), «Как создать библиотеку», которую сняли кенийские режиссеры Кристофер Кинг и Майя Лекоу. Мировая премьера этого фильма состоялась на крупнейшем американском фестивале авторского кино «Сандэнс» в этом году.

Это и «Тимпи Тампа» Адама Бинета Соу (Сенегал, Франция), «Все любят Туду» Набиль Аюш (Марокко, Франция, Дания, Швеция, Норвегия, Бельгия, Нидерланды), мировая премьера которого прошла год назад на Каннском кинофестивале. Фильм также выдвигался на премию «Оскар» от Марокко.

«Длинное письмо из Сенегала» сенегальского режиссера Анжель Диабанг участвовало в августе в Международном кинофестивале в Локарно. «Саундтрек к государственному перевороту» Йохана Гримонпре (Бельгия, Франция, Нидерланды) отмечен спецпризом фестиваля «Сандэнсе» и стал номинантом «Оскара»-2025. Некоторые из фильмов представят их авторы.

В рамках фестиваля пройдет небольшая ретроспектива, состоящая из трех фильмов из коллекции Госфильмофонда РФ. Все они стали когда-то хитами. Это социальная драма «Борьба в долине» Юсефа Шахина (1953) с Омаром Шарифом в главной роли и триллер «Жизнь или смерть» (1954) Камаля Эль-Шайха из Египта. Психологическая драма «Чернокожая из...» Усмана Сембена (1966) из Сенегала рассказывает о девушке, пережившей унижения и рабство. Зрителям представят советские прокатные копии на русском языке.