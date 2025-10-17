Опубликован трейлер триллера «Воскрешение»

Появились первые кадры и тизер-трейлер драматического триллера Би Ганя "Воскрешение" (18+). Картина выйдет в российский прокат 22 января 2026 года.

"Воскрешение" - история о постапокалиптическом мире, где человечество утратило способность мечтать. Но героиня узнает, что одно монстрообразное существо до сих пор на это способно. Женщина, обладающая редкой способностью распознавать в иллюзиях правду, решает войти в сны монстра.

Премьера фильма состоится 19 октября в рамках фестивалей "КАРО/АРТ" в Москве и "Послание к человеку" в Санкт-Петербурге.

В главных ролях: Джексон И, Шу Ци, Марк Чжао, Ли Гэнси, Цзюэ Хуанг.