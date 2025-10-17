Появились яркие кадры мюзикла «Алиса в стране чудес»

Компания Kion представила кадры из фильма «Алиса в стране чудес». Мюзикл по мотивам знаменитой сказки выйдет в кинотеатрах уже 23 октября.

© Kion

© Kion

© Kion

Лента расскажет историю 15-летней школьницы Алисы, которая попадает в Страну чудес, где солнце всегда в зените и нет времени. В этом месте она узнаёт своих родных, знакомых и друзей, но никто из них не узнаёт её саму. Чтобы вернуться домой, Алисе предстоит преодолеть множество препятствий и странностей на своём пути. Музыкальной основой картины станут песни из одноимённого спектакля на стихи Владимира Высоцкого, выпущенного в 1976 году.

Главные роли в «Алисе в стране чудес» сыграли Анна Пересильд («Слово пацана. Кровь на асфальте»), Милош Бикович («Мажор»), Паулина Андреева («Метод»), Ирина Горбачёва («Аритмия»), Сергей Бурунов («Полицейский с Рублёвки») и другие актёры. Режиссёром проекта выступил Юрий Хмельницкий («Лёд 3»).