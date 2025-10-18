Десять лучших фильмов с Крисом Хемсвортом

Подборка с одним из самых атлетичных актёров Голливуда.

© Чемпионат.com

Он довёл свою физическую форму практически до совершенства. Неудивительно, что именно Крису Хемсворту досталась роль могучего бога грома Тора. Актёру приходится постоянно быть в тонусе – тренироваться и следить за питанием. Для Криса это совсем не наказание, он с детства обожает спорт.

Биография Криса Хемсворта

Крис Хемсворт родился 11 августа 1983 года в Мельбурне, Австралия, в семье социального работника Крэйга Хемсворта и учительницы английского языка Леони Хемсворт. У актёра есть два брата – Люк и Лиам, оба тоже строят успешную карьеру в кино.

Крис с детства занимался спортом. Близость к океану позволила ему ежедневно плавать и посвящать много времени сёрфингу (это, кстати, и сейчас его любимый вид спорта).

В 18 лет Крис и Люк начали ходить на кастинги. В 19 Хемсворт дебютировал в роли короля Артура в сериале «Гвен Джонс», сыграл одну из ролей в австралийской комедии «Такой разный Фергус Макфайл».

Однако родной Австралии актёру было мало, и в 2009 году Крис отправился в Голливуд. Фильм «Звёздный путь» стал для Криса первым крупным проектом, его герой – отец капитана Джеймса Кирка появляется лишь в начале на несколько минут. Но этого хватило, чтобы Хемсворта заметили. Затем последовал триллер «Идеальный побег». И уже через год Крис подписал контракт на съёмки в «Торе».

В 2018-м Крис попал в десятку самых высокооплачиваемых актёров наряду с Джорджем Клуни, Дуэйном Джонсоном, Крисом Эвансом и Уиллом Смитом.

Спорт и питание

Для Криса спорт – не только любимое занятие. Вместе со своей супругой Эльзой Патаки они запустили фитнес-приложение, ставшее очень популярным в мире. Уже много лет «могучий Тор» сотрудничает с тренером Люком Сокки: он подбирает подходящие упражнения и следит за питанием Криса.

Для последней части фильма о Торе Хемсворт нарастил огромную мышечную массу, в разы больше, чем прежде. Картина планировалась как финал истории о боге-воине, поэтому Тор должен был всех поразить. Увеличилось не только количество тренировок, но и рацион питания – Крис ел по 10 раз в сутки.

Казалось бы, таким рельефом и мощью можно гордиться, однако австралиец переживал, что не в состоянии заниматься любимым сёрфингом. Он стал слишком тяжёлым для этого вида спорта. Хемсворт понемногу подсушивался до оптимального веса. Тренер Сокки говорил, что с годами тренировки стали более щадящими. В 2024-м Крис сообщил о высоком риске болезни Альцгеймера (этим заболеванием страдает отец актёра) и решил на время поставить карьеру на паузу, чтобы заняться здоровьем.

Супруга актёра Эльза – тоже спортсменка. Вся семья живет в Австралии в особняке, где есть собственный тренажёрный зал с оборудованием, боксёрский ринг, бассейн и конюшня.

Личная жизнь Криса Хемсворта

Некоторое время Крис встречался австралийской актрисой Изабель Лукас, с которой познакомился ещё в Мельбурне на съёмках сериала «Дома и в пути». С 2010 года актёр женат на актрисе Эльзе Патаки, она старше Криса на семь лет. У супругов трое детей – близнецы-сыновья Тристан и Саша и дочь Индия Роуз.

В фильме «Тор: Любовь и гром» Тристан сыграл роль Тора в детстве, Саша – одного из детей Асгарда, а Индия – девочку Лав, которая владеет Гром-секирой.

10 фильмов с Крисом Хемсвортом

В актёрской копилке Криса больше не просто героических, а супергероических ролей. Однако есть и неоднозначные проекты, где Хемсворт предстает в непривычном образе злодея.

«Тор», США, 2011 год

Жанр: фэнтези, приключения

Режиссёр: Кеннет Брана

Главные актёры: Крис Хемсворт, Натали Портман, Том Хиддлстон

Возрастные ограничения: 12+

На роль Могучего Тора было много претендентов – Ченнинг Татум, Александр Скарсгард и младший брат Криса – Лиам Хемсворт. Режиссёр видел в образе Тора Дэниела Крейга, но тот отверг предложение. Крейг понимал, что придётся приложить немало физических усилий, чтобы соответствовать форме могучего бога-воителя.

Крис Хемсворт, как истинный фанат спорта, с радостью согласился и практически сразу приступил к тренировкам. Актёр раскачался настолько сильно, что не влез в костюм Тора!

Том Хиддлстон тоже пробовался на роль, сохранилось даже видео с кастинга. Когда Том увидел ролик со своим участием, то не смог сдержать смеха. «Думаю, мы все можем согласиться, что они выбрали правильного актёра», – отметил Хиддлстон. Если Крис Хемсворт набирал массу, то Хиддлстон для роли Локи, наоборот, худел. Поэтому его персонаж получился слегка измождённым и бледным.

После успеха первой части вышли продолжения – «Тор 2: Царство тьмы» в 2013-м, «Тор: Рагнарёк» в 2017-м и «Тор: Любовь и гром» в 2022 году. Также Крис Хемсворт появляется в фильмах «Мстители», «Мстители: Эра Альтрона», «Мстители: Война бесконечности», «Мстители: Финал».

Жанр: фэнтези, приключения

Режиссёр: Руперт Сандерс

Главные актёры: Кристен Стюарт, Крис Хемсворт, Шарлиз Терон

Возрастные ограничения: 18+

Удивительно, но и в этом случае Крис не был в числе первых кандидатов на роль охотника Эрика. Режиссёр вёл долгие переговоры с Вигго Мортенсеном, но тот отказался в последний момент. Не понравился сценарий и Хью Джекману.

В итоге Хемсворт сыграл охотника, которого Королева Равенна (Шарлиз Терон) отправляет расправиться с Белоснежкой и принести её сердце. Эрик встаёт на сторону Белоснежки и объявляет войну жестокой правительнице.

В 2016-м вышла вторая часть, где две королевы – Равенна и её сестра Фрейя – вступают в битву.

Жанр: ужасы

Режиссёр: Дрю Годдард

Главные актёры: Кристен Коннолли, Крис Хемсворт, Анна Хатчисон

Возрастные ограничения: 18+

Герой Криса – студент Курт, который вместе с четвёркой друзей отправляется на каникулы в лесной домик. Здесь компания случайно читает заклинание из старинной книги и вызывают семейку кровожадных маньяков-зомби. Друзья становятся участниками древнего ритуала, согласно ему они должны все погибнуть в определённом порядке. Иначе мир ждёт апокалипсис.

В финальной мясорубке с чудовищами были использованы монстры из компьютерной игры Left 4 Dead 2.

«Люди в чёрном: Интернэшнл», США, Китай, 2019 год

Жанр: фантастика, комедия

Режиссёр: Ф. Гэри Грей

Главные актёры: Крис Хемсворт, Тесса Томпсон, Кумэйл Нанджиани

Возрастные ограничения: 18+

Крис Хемсворт в роли Агента Эйча и его напарница Агент Ти (Тесса Томпсон) должны разоблачить шпиона в тайной организации, охраняющей покой землян от космических преступников и нелегалов. Если они не сделают это вовремя, то грянет межгалактическая война, в которой Земля окажется под основным ударом.

«Тайлер Рейк: Операция по спасению», США, 2020 год

Жанр: боевик

Режиссёр: Сэм Харгрейв

Главные актёры: Крис Хемсворт, Рудракш Джайсвал, Рандип Худа

Возрастные ограничения: 18+

Тайлер Рейк – наёмник и бывший боец австралийского спецназа – получает опасное задание спасти похищенного сына индийского наркобарона, который сидит в тюрьме. Подростка держат в Бангладеш, его охраняют самые отъявленные головорезы. Тайлеру удаётся вырвать парня из плена, но за ними в погоню бросается целая армия преступников.

Для режиссёра Сэма Харгрейва полнометражный фильм стал дебютом. Он очень старался передать реалистичность экшен-кадров, поэтому в некоторых сценах сам выполнял роль оператора. Например, в съёмках погони режиссёра с камерой пристегивали к бамперу предыдущей машины! В 2023-м вышло продолжение, а недавно сообщили о работе над третьей частью.

«Ничего хорошего в отеле «Эль Рояль», США, 2018 год

Жанр: триллер, криминал

Режиссёр: Дрю Годдард

Главные актёры: Джефф Бриджес, Синтия Эриво, Дакота Джонсон

Возрастные ограничения: 18+

Крис Хемсворт сыграл отрицательную роль, его герой – Билли Ли – садист, жестокий лидер секты, на котором десятки убийств. В отеле, где собрались семеро незнакомцев, он появляется, чтобы вернуть в ряды сектантов беглянку. Встреча людей, каждый из которых имеет тёмное прошлое и свои скелеты в шкафу, превращается в бойню.

Крису пришлось прилично похудеть, так как он только закончил съёмки в образе Тора в фильме «Мстители: Война бесконечности» (2018), чтобы начать работу в этом проекте. При создании образа Билли Ли сценаристы вдохновлялись печально известным Чарльзом Мэнсоном, серийным убийцей и лидером секты «Семья».

Жанр: триллер, криминал

Режиссёр: Стивен Милберн Андерсон

Главные актёры: Шон Бин, Крис Хемсворт, Виктория Профета

Возрастные ограничения: 18+

Персонаж Хемсворта – простой парень Сэм — случайно становится обладателем более чем полумиллиона долларов. Сумку с банкнотами выбрасывают преступники из машины во время преследования полицией. Сэм умалчивает о находке и начинает тратить деньги. Однако у них есть хозяева, которые намерены вернуть всё до цента.

Жанр: приключения, драма

Режиссёр: Рон Ховард

Главные актёры: Крис Хемсворт, Бенджамин Уокер, Киллиан Мерфи

Возрастные ограничения: 12+

Фильм основан на реальной истории крушения американского китобойного судна «Эссекс» в 1820 году. Корабль был атакован гигантским кашалотом, который его потопил. Выжившие моряки дрейфовали в трёх небольших лодках в открытом океане несколько месяцев. Истощённые люди были готовы пойти на крайние меры, даже прибегли к каннибализму. В живых остались лишь единицы… Именно эти события сподвигли писателя Германа Мелвилла на создание романа «Моби Дик».

Крис Хемсворт сыграл роль опытного китобоя Оуэна Чейза, помощника капитана. Чтобы создать образ измождённого голодом и жаждой человека, актёр (как и его коллеги) сидел на жёсткой диете. Крис потреблял всего 500 калорий день и едва не сошёл с ума от таких ограничений.

«Эта картина физически и эмоционально самая тяжёлая, в которой я участвовал. Мне пришлось сбросить свой привычный вес. Я больше не хочу повторять такое», – признавался Хемсворт.

«Гонка», Великобритания, США, 2013 год

Жанр: драма, спорт

Режиссёр: Рон Ховард

Главные актёры: Крис Хемсворт, Даниэль Брюль, Оливия Уайлд

Возрастные ограничения: 18+

Фильм рассказывает о знаменитом противостоянии двух блестящих гонщиков Формулы-1 – англичанина Джеймса Ханта (его играет Крис Хемсворт) и австрийца Ники Лауды. Специально для картины были смоделированы реплики известных болидов. Это влетело в копеечку создателям фильма.

К досаде Криса Хемсворта и Даниэля Брюля, их не допустили до вождения настоящих дорогостоящих машин. Максимум, что им доверили – порулить автомобилями Формулы-3, на которые установили кузовы болидов Формулы-1.

«Фуриоса: Хроники Безумного Макса», Австралия, США, 2024 год

Жанр: фантастика, боевик

Режиссёр: Джордж Миллер

Главные актёры: Аня Тейлор-Джой, Крис Хемсворт, Элайла Браун

Возрастные ограничения: 18+

Крис, устав от героических ролей, с удовольствием принял предложение воплотить образ злодея – лидера байкерской группировки Дементуса. Единственное, что вызывало у актёра недовольство – это сложный грим, на который уходило более четырёх часов.

«Я проводил много времени в кресле для макияжа. Меня раздражал весь процесс. Но это очень помогало на съёмках: внутри меня просто кипела ярость», – говорил Крис.

Кстати, супруга актёра Эльза Патаки сыграла сразу две роли – положительную и отрицательную. Первый образ – это красавица-генерал Вувалини, соратница матери Фуриосы, второй – мистер Нортон, жуткий байкер, покрытый уродливыми шрамами.