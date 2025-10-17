Романтический фильм «Драма» с Робертом Паттинсоном и Зендеей выйдет весной

Стала известна дата выхода романтической комедии «Драма» от студии А24. Премьера картины в мировом прокате состоится 3 апреля 2026 года.

Лента расскажет о паре, чей роман сталкивается с неожиданными препятствиями накануне годовщины. Больше подробностей о сюжете пока не сообщалось.

Главные роли в «Драме» сыграют Роберт Паттинсон («Бэтмен») и Зендея («Человек-паук: Нет пути домой»). В фильме также снимаются Алана Хаим («Битва за битвой»), Мамуду Ати («Элементарно») и Хейли Гейтс («Неогранённые алмазы»). Режиссёром и сценаристом картины выступил Кристоффер Боргли — автор фильмов «Герой наших снов» и «Тошнит от себя».