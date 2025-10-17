Вышла настольная игра по сериалу «Сергий против нечисти»

Онлайн-кинотеатр KION и российский издатель настольных игр Hobby World выпустили игру по мотивам популярного сериала "Сергий против нечисти" (18+).

Сюжет сериала "Сергий против нечисти" рассказывает о приключениях бывшего священника Сергия, капитана полиции Кати Земцовой и их союзников в борьбе с фольклорной нечистью. Сергий раскрывает преступления, совершенные при участии темных сил. Однако он делает это не только ради борьбы со злом, но и за неплохое вознаграждение от добрых сил в лице Тетушки.

Настольная игра по мотивам сериала перенесет участников в мрачный и опасный мир, где только внимательность и скорость реакции помогут отличить настоящих монстров от их двойников. Также необходимо вовремя выбрать правильное оружие, потому что вампиров можно победить только колом, призраков - крестом, кикимор - мечом, а лесавок - посохом. В случае, если силы тьмы собираются на шабаш, то игрокам остается лишь быстрее укрыться в избушке.

Все игровые элементы и ситуации были придуманы сценаристами еще на этапе создания сериала, поэтому игроки окажутся внутри тех же легенд, которые когда-то впервые появились на экране.

Настольная игра подразумевает сражение за победные очки и "живую воду", которая выполняет роль "жизней" игрока.

На обложке игры изображен Роман Маякин в образе Сергия - охотника на нечисть.