В третьем сезоне «Эйфории» сыграет звезда «Бесславных ублюдквов»

Стали известны актёры, которые сыграют в третьем сезоне популярного сериала канала HBO «Эйфория». В проекте примет участие режиссёр хорроров и звезда фильма «Бесславные ублюдки» Элай Рот.

© globallookpress

В продолжении также сыграют Триша Пэйтас («Конан»), Наташа Лионн («Покерфейс») и Даниэль Дедуайлер («Атланта»). Последнюю канал HBO показал в образе на первом кадре со съёмок третьего сезона. Кого именно воплотят на экране знаменитые актёры, пока неизвестно.

«Эйфория» — американский подростковый драматический сериал, главные роли в котором исполняют Зендея, Сидни Суини и Джейкоб Элорди. Они также вернутся к своим ролям в продолжении. Изначально третий сезон должен был выйти ещё в начале 2025 года, однако производство отложили из-за забастовок сценаристов и занятости основного каста. Продолжение выйдет весной 2026 года. В него войдёт восемь серий.